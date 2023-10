Maroc: Dar Taliba Lamrija, nouvelle illustration de l'action de l'INDH pour la scolarisation des filles rurales

Commune de Lamrija (Province de Guercif) - Poursuivre ses études et éviter le décrochage n'est pas seulement un voeu pieux mais aussi un objectif qui n'a jamais été aussi atteignable, notamment pour les filles issues du monde rural. C'est ainsi que la lutte contre l'abandon scolaire parmi les filles rurales a été érigée au rang des priorités de l'Initiative nationale du développement humain (INDH).

Soucieuses de garder le cap, en dépit des circonstances difficiles, les filles en provenance des douars et communes limitrophes de la localité de Lamrija, relevant de la province de Guercif, se sont vues offrir une destination privilégiée pour réaliser leurs rêves et éviter toute rupture de leur cursus scolaire, à savoir Dar Taliba.

Conscient, quant à lui, du risque de déperdition scolaire, le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Guercif a mis les bouchées doubles pour assurer à ces filles un milieu convenable et rassurant pour poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et surmonter le handicap de l'éloignement des lycées.

Ainsi, le CPDH a pu assurer depuis le lancement de l'INDH, l'installation de sept structures d'hébergement (Dar Talib et Taliba) réparties sur la majorité des communes relevant de la province, y compris la ville de Guercif, avec une structure.

Parmi ces structures d'hébergement, figure Dar Talib et Taliba de Lamrija qui s'étale sur une superficie totale de 5.482 mètre carré (m2) et offre une capacité d'accueil de 106 lits, répartie en trois pavillons, dont deux pavillons dédiés aux filles (80 lits).

La structure, dont la gestion a été confiée à une association, offre plusieurs services tels que l'hébergement, l'écoute et l'orientation, la restauration et le soutien scolaire et l'animation, entre autres.

Le foyer est doté, également, d'une salle collective de lecture équipée en matériel informatique, où les filles se côtoient dans les heures creuses pour réviser et faire leurs devoirs.

"Au total, sept structures d'hébergement (Dar Taliba) ont été réalisées depuis le lancement de l'Initiative, a déclaré à la MAP Hassan Kara, chef de la Division de l'action sociale à la province de Guercif (DAS), notant que 950 élèves issus du monde rural, dont 530 filles, ont bénéficié des structures d'hébergement pour poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

En parallèle, poursuit-il, dans le cadre du plan régional de lutte contre la précarité, un soutien annuel estimé à un million de dirhams (MDH) a été accordé par le CPDH aux associations chargées de la gestion de ces structures, et ce dans le cadre du programme "Impulsion du Capital humain des générations montantes".

Pour Firdaouss Sedrati, élève bénéficiaire, "Dar Taliba de Lamrija est un refuge de choix qui m'a aidé à poursuivre mes études dans les meilleures conditions et ce, grâce à l'INDH et au staff chargé de l'encadrement et de l'accompagnement psychique et du soutien scolaire".

De son côté, Mohamed Ben Hadine, président de l'association chargée de la gestion de cette structure, a dit dans une déclaration similaire que Dar Taliba de Lamrija propose plusieurs services, notamment l'hébergement, la restauration et le soutien scolaire au profit des filles en situation de précarité et issues du monde rural, particulièrement en provenance des communes limitrophes, notant que cette structure a pu contribuer d'une manière significative à la réduction du taux de décrochage scolaire et l'augmentation du pourcentage de réussite.