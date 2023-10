Angola: La présidente de l'AN appelle à la paix et au dialogue

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a souligné lundi, à Luanda, la nécessité de promouvoir et maintenir la paix institutionnelle et sociale et le dialogue parlementaire comme "arme" d'une démocratie mûre.

Intervenant à l'ouverture de l'année parlementaire de la Ve Législature, Carolina Cerqueira a également évoqué la nécessité de construire une nation unique et indivisible, avec la participation de tous les Angolais animés du sens de la responsabilité individuelle et collective, pour la réalisation du bien commun en faveur de tous.

Pour la gouvernante, la protection de l'État de droit, de l'intégrité, de l'identité et de la souveraineté nationale contre les initiatives déstabilisatrices est indispensable.

Carolina Cerqueira espère que pendant la législature actuelle, le travail se fera de manière plus étroite et plus coordonnée, encourageant le Chef de l'État à poursuivre l'agenda de soutien social aux familles et à atténuer les besoins sociaux.

La séance solennelle d'ouverture de l'année parlementaire 2023-2024 s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, des magistrats, des députés, des membres du Gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Angola, ainsi que des autorités traditionnelles, entre autres invités.