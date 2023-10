Tunisie: EGSG / Déconnexion entre dirigeants et supporters - Une synergie à rétablir

Au cœur de la crise de résultats qui secoue le club gafsien, se trouve une relation conflictuelle de plus en plus préoccupante entre les responsables du club et ses supporters dévoués. Cette tension menace de mettre en péril l'avenir d'EGS Gafsa.

El Gawafel sombre dans un abîme de mécontentement, coupé de son entourage et de ses fans, et se retrouve victime d'une politique de communication qui laisse à désirer. Les responsables d'EGSG ont choisi la voie du silence, préférant gérer les affaires en solitaires, sans impliquer des fans qui sont pourtant l'âme de tout club de football prospère. Sur ce, l'une des principales raisons de cette rupture est le manque de communication.

Absence d'informations sur les plans à long terme, des transferts de joueurs dans le silence total, les rumeurs et les spéculations remplissent le vide laissé par le silence du bureau directeur. Les fervents supporters du club gafsien se sentent abandonnés, ce qui risque d'influer sur leur engagement. C'est pour dire qu'un dialogue de sourds règne entre les deux parties. EGSG est tout simplement coupé de son environnement.

Mutisme inquiétant

De plus, l'absence de dialogue conduit souvent à des malentendus et des interprétations erronées, ce qui alimente la frustration dans les rangs des tifosis. Pire encore, cette politique de silence radio, imposée par les responsables, a engendré une atmosphère de méfiance. Les tifosis perçoivent les dirigeants comme des personnes qui agissent en dépit de l'intérêt du club. Ce faisant, en l'absence d'un porte-parole, il n'est pas défendu de s'investir pour aller chercher une explication à ce mur bâti entre le club et son entourage, alors que dans les cercles de discussion, la tension est à son paroxysme.

Les causeries font assumer au bureau directeur ce silence provoqué, sur fond de critiques sévères et de manifestations de mécontentement, ce qui alimente un climat de conflit permanent. Cela dit, Anouar S, fervent supporter du club depuis sa tendre enfance, s'explique : «Je rappelle que ce bureau n'est pas passé par les urnes, c'est un comité chargé de gérer momentanément les affaires. Le mandat légal de l'exécutif a expiré depuis quelque temps. Nous sommes allés voir les autorités régionales et le représentant de la tutelle, qui nous ont promis que tout sera revu fin octobre. On espère toujours...». Même son de cloche pour un autre supporter.

Maher B y est allé pour une approche beaucoup plus profonde de la situation : «La gestion du club est concentrée dans un cercle restreint de trois personnes, alors que les autres membres sont des figurants. Le public était confiant avant le début de la saison par l'espoir de voir les choses changer et le devoir d'impliquer les supporters du moins dans certains aspects de la préparation et des recrutements ; mais nous sommes surpris par des recrutements loin de répondre aux aspirations des supporters.

Si l'on excepte l'affluence du public pour le match contre l'ESS, celle de la seconde apparition à domicile, face à l'AS Soliman, dénote de cette désaffection totale du public, qui présage un lien coupé. De l'absence des subventions des entreprises de la région et la fuite des sponsors qui rechignent à tendre la perche au comité directeur, se dégage ce malaise dans lequel baigne le club à cause de cette monopolisation et centralisation des décisions. Le comité actuel est provisoire. Son mandat a pris fin depuis quelque temps déjà, il est temps de fixer une date pour une AG élective et mettre en vente les cartes d'adhésion».

Mal dans sa peau !

Ce silence assourdissant a donc donné lieu à des rumeurs et des spéculations, érodant davantage la confiance des fans. Les inconditionnels ne reconnaissent plus leur club de coeur que par les couleurs «Auriverde» portés par les joueurs. Ils ont l'impression que leurs voix ne comptent pas. Les canaux de communication sont souvent coupés, et les forums de discussion sont ignorés. EGSG est un club mal dans sa peau, il se trouve à la croisée des chemins. La relation conflictuelle entre les dirigeants et ses soutiens menace de miner la stabilité et le succès d'un club né il y a 56 ans. Aujourd'hui, le football est devenu une entreprise mondiale, avec des enjeux financiers colossaux.

Certes, les responsables peuvent être pris dans l'engrenage de la recherche des revenus et des profits, ce qui peut les amener à prendre des décisions impopulaires envers les supporters. Pour éviter une crise profonde, les responsables doivent opérer un changement fondamental dans leur approche et rétablir une relation saine et constructive avec les fans. La réconciliation est possible, mais elle requiert un engagement sincère des deux côtés. Il est essentiel que le club gafsien sache trouver un équilibre entre les intérêts financiers et le maintien d'une base de confiance engagée qui est le propre des associations sportives.