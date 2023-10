Tunisie: L'Institut Culturel Italien de Tunis présente l'exposition «Calvino - Au-delà du Visible» : Calvino à l'honneur !

L'Institut culturel italien de Tunis présente, à partir de demain, 17 octobre, «Calvino : au-delà du visible», une exposition collective dédiée à l'oeuvre de l'écrivain italien Italo Calvino, abritée par la librairie Mille feuilles à La Marsa.

L'exposition s'inscrit dans le cadre du projet «Calvino à Tunis» mené par l'Institut italien depuis juillet dernier, et vient célébrer le centenaire de la naissance du ce grand écrivain contemporain.

Né le 15 octobre 1923 à Santiago de Las Vegas à Cuba et mort le 19 septembre 1985 à Sienne en Italie, il fut un écrivain du courant réaliste italien, voire l'un de ses théoriciens, mais le public retiendra surtout de lui ses fables pleines d'humour, à l'instar de sa fameuse trilogie «Nos ancêtres», qui comprend «Le Vicomte pourfendu» (1952), «Le Baron perché» (1957) et «Le Chevalier inexistant» (1959). Outre ses oeuvres littéraires, Calvino a aussi collaboré dans l'écriture de divers scénarios pour le cinéma.

Roland Barthes écrira à propos de son oeuvre : «Dans l'art de Calvino et dans ce qui transparaît de l'homme en ce qu'il écrit, il y a--employons le mot ancien, c'est un mot du XVIIIe siècle--une sensibilité. On pourrait dire aussi une humanité, je dirais presque une bonté, si le mot n'était pas trop lourd à porter : c'est-à-dire qu'il y a, à tout instant, dans les notations, une ironie qui n'est jamais blessante, jamais agressive, une distance, un sourire, une sympathie».

«Calvino : au-delà du visible», commissionnée par Abir Gasmi et Anna Gabai, présentera les illustrations originales et inédites de six artistes tunisiens qui ont été invités à interpréter les oeuvres les plus importantes de l'écrivain.

«Un voyageur et sa mystérieuse valise, le jeune baron Cosimo qui quitte la terre pour vivre éternellement dans les arbres, le chevalier Agilulfo entre les troupes de Charlemagne, des villes invisibles et des personnages de contes de toute l'Italie sont les protagonistes des oeuvres signées Ahmed Ben Nessib, Sonia Ben Salem, Aymen Mbarki, Seif Eddine Nechi, Othman Selmi et Kamal Zakour», notent les organisateurs.

«Le style d'écriture ludique, subtil, léger, précis et évocateur de Calvino fait de chaque lecteur un illustrateur imaginaire. Plutôt que d'illustrer le texte, les images de cette exposition suggèrent ce que les mots écrits ne disent pas. Elles vont au-delà de ce qui est visible. Ces images nous permettent aussi de découvrir un univers, celui de chaque artiste dont l'imagination prend les couleurs de Calvino tout en gardant sa propre substance. Elles réunissent deux mondes créatifs qui se croisent et se fondent d'une manière surprenante», ajoute Abir Gasmi.

À découvrir du 17 octobre au 10 novembre 2023.