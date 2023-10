Tunisie: Tribune / Tourisme Durable - Un voyage vers les ODD

Le tourisme est une force puissante qui peut façonner des économies, des cultures et des environnements. Cependant, il est devenu de plus en plus évident que le modèle traditionnel de tourisme n'est pas viable à long terme. L'épuisement des ressources, la pollution, la dégradation des cultures locales et la perte de la biodiversité ont montré la nécessité urgente d'adopter un tourisme durable.

De plus, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance du tourisme durable et sa pertinence pour répondre aux besoins des visiteurs, de l'industrie du tourisme, de l'environnement et des communautés d'accueil. Le concept de tourisme durable repose sur l'idée de concilier la croissance économique, le bien-être social et la préservation de l'environnement. La façon idéale d'atteindre cet équilibre est de canaliser les activités touristiques vers la réalisation des 17 Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies.

De nombreuses cibles des ODD doivent être atteintes d'ici 2030, mais l'importance du tourisme durable et des actions responsables par tous les acteurs du tourisme reste toujours de mise, même au-delà de 2030. Les objectifs montrent l'apport du tourisme dans la création de meilleurs endroits où vivre et visiter et nous aident, également, à mener des actions transformatrices et communes pour accélérer le développement durable dans tous les pays.

Quels sont ces ODD ?

En 2015, l'Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté par 193 Etats membres des Nations unies. L'Agenda 2030 établit une feuille de route de développement mondial en décrivant une vision universelle, intégrée et transformatrice pour un monde meilleur. Au coeur de l'Agenda 2030 se trouvent les objectifs de développement durable. Les ODD sont un ensemble d'objectifs, de cibles et d'indicateurs axés sur le développement durable. Il y a 17 objectifs interdépendants qui, à leur tour, comprennent 169 cibles. Les progrès sur chacun des 169 objectifs sont mesurés à l'aide de 231 indicateurs mondiaux.

Les ODD impliquent que les trois piliers du développement durable --économique, social et environnemental-- soient gérés de manière intégrée et équilibrée. Ils suggèrent un ensemble d'objectifs ou de buts sociétaux auxquels le monde devrait aspirer, et cela se traduit dans les ODD. Ceux-ci fournissent un modèle pour un partenariat mondial qui guidera l'évolution future du développement économique et social et de la protection de l'environnement et préservera le bien-être des populations du monde entier. A la base, les objectifs sont interconnectés -- souvent, le succès d'un objectif impliquera de s'attaquer à des problèmes également couramment associés à un autre.

Tourisme et ODD : quelle relations ?

Le tourisme est clairement mentionné dans les objectifs 8, 9, 12 et 14. Sa contribution a été reconnue dans la croissance économique inclusive (objectif 8), la consommation et production durables (Objectif 12) et l'utilisation durable des océans et des ressources marines (objectif 14).

Le potentiel du tourisme, s'il est exploité convenablement, peut contribuer directement ou indirectement à l'ensemble des 17 objectifs des ODD. Cela avance aux décideurs politiques du tourisme et à toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du tourisme la possibilité de jouer un rôle clé en mettant le tourisme en tête de l'agenda national. Il est important de noter que tous les types de tourisme, s'ils sont bien gérés, ont la capacité de soutenir les ODD.

Cependant, la portée du tourisme s'étale au-delà de ces cibles. Le tourisme offre d'infinies opportunités de contribuer à l'accomplissement global du Programme de développement durable à l'horizon 2030. La nature transversale du tourisme va de l'autonomisation des femmes, en particulier par la création d'emplois directs et de revenus provenant de tous les types d'entreprises touristiques (ODD 5-égalité des sexes), à la mise en évidence du rôle du tourisme pour passer à l'action climatique (ODD 13).

Réaliser les Objectifs Durables

Objectif 1 «Pas de pauvreté» : le tourisme peut créer des opportunités économiques pour les communautés locales en encourageant l'entrepreneuriat et en générant des emplois, réduisant ainsi la pauvreté. Celui n°2 «Faim «zéro» : le tourisme peut conserver l'agriculture locale en favorisant la consommation de produits alimentaires locaux et en créant des marchés pour les agriculteurs. Objectif 3 axé sur la «Bonne santé et bien-être» : les activités touristiques peuvent promouvoir un mode de vie actif en encourageant les activités de plein air et en offrant des possibilités de détente et de bien-être.

Objectif 4 «Education de qualité» : le tourisme culturel peut permettre aux voyageurs d'apprendre sur d'autres cultures, traditions et modes de vie, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et à l'éducation interculturelle. Dans l'Objectif 5 «Egalité des sexes», le tourisme peut promouvoir l'égalité des sexes en créant des opportunités économiques équitables pour les femmes, en particulier dans les zones rurales. Objectif «Eau propre et assainissement» : les destinations touristiques peuvent mettre en oeuvre des pratiques durables pour la gestion de l'eau et des déchets, tout en sensibilisant les voyageurs à l'utilisation responsable des ressources.

Quant à l'Objectif 7 sur «Energie propre et d'un coût abordable», les initiatives touristiques durables peuvent stimuler l'utilisation de sources d'énergie propres et renouvelables dans les infrastructures touristiques. Objectif 8 «Travail décent et croissance économique» : le tourisme peut stimuler la croissance économique en créant des emplois stables et décents, en particulier dans les régions rurales et vulnérables. Pour celui n°9 sur «Industrie, innovation et infrastructure», les investissements dans les infrastructures touristiques durables peuvent maintenir l'innovation et le développement industriel local.

Pour l'Objectif 10 «Inégalités réduites», le tourisme peut réduire les inégalités en favorisant la croissance économique inclusive et en créant des opportunités pour tous les segments de la société. Objectif 11 «Villes et communautés durables» : le tourisme peut contribuer à la renaissance des quartiers historiques et au développement urbain durable, en engageant les communautés locales dans l'organisation et la planification. Objectif 12 axé sur la «Consommation responsable», soit les voyageurs responsables peuvent soutenir les pratiques durables, en adoptant des hébergements, des activités et des produits respectueux de l'environnement et des cultures locales.

Objectif 13 «Lutte contre les changements climatiques» : le tourisme durable peut diminuer les émissions de carbone en recourant aux transports à faible impact environnemental et en promouvant la sensibilisation aux enjeux climatiques. Objectif 14 «Vie aquatique» : les destinations touristiques côtières peuvent jouer un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes marins en promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. Objectif 15 «Vie terrestre» : le tourisme peut contribuer à la préservation des écosystèmes terrestres en soutenant la conservation des aires naturelles et en sensibilisant les visiteurs à la biodiversité locale.

Objectif 16 «Paix et justice» : le tourisme peut encourager la compréhension mutuelle et la tolérance entre les cultures, contribuant ainsi à la promotion de la paix et de la justice dans le monde. (Le code mondial d'éthique du tourisme). Dernier Objectif 17 intitulé «Partenariats pour la réalisation des objectifs». Les partenariats entre les gouvernements, les entreprises, les organisations locales et la société civile sont essentiels pour mettre en oeuvre un tourisme durable et atteindre les objectifs de développement durable.

Du reste, le tourisme durable offre une opportunité unique de réaliser les 17 Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations unies. En engageant toutes les parties prenantes, de voyageurs aux entreprises touristiques, passant par les gouvernements locaux, nous pouvons concevoir un avenir où le tourisme contribue positivement à la société, à l'économie et à l'environnement, tout en préservant la richesse de la diversité culturelle et naturelle de notre planète.