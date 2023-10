Afrique: Tirage au sort de la CAN 2023 - Moncef Chargui (ancien international) - 'Un groupe difficile, mais jouable !'

Pour l'ancien international, l'équipe de Tunisie est en mesure de composter son billet pour le second tour bien que le tirage au sort l'ait placée dans une poule difficile. Pour l'octroi du titre continental, ce sera beaucoup plus compliqué en présence d'autres nations mieux loties que nous.

"C'est une poule difficile que nous partageons avec deux grands d'Afrique : le Mali et l'Afrique du Sud. La Namibie est l'outsider de ce Groupe E. Un outsider qui peut nous poser bien des problèmes.

L'Afrique a toujours constitué, pour nous, un environnement difficile et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fera exception. La seule fois où nous n'avons pas eu affaire à un environnement hostile en Coupe d'Afrique des nations, c'est le tournoi de 1996 en Afrique du Sud, un pays développé et moderne où on ne se sent pas vraiment en Afrique tel qu'on la connaît. C'était, d'ailleurs, la fois où nous sommes allés le plus loin dans une Coupe d'Afrique des nations en atteignant la finale. La seule fois où nous étions sacrés champions d'Afrique, c'était chez nous en 2004. C'est pour dire combien nous avons des difficultés à nous acclimater au climat et aux conditions de vie en terre africaine.

Le match de la Corée du sud ne doit pas être considérée comme une fatalité malgré la lourde défaite. Une gifle sans plus pour nous réveiller, nous rappeler que nous ne sommes pas la grande nation de football africaine que nous prétendons être. Toutefois, sur les plans tactique et physique, nous sommes parmi les meilleurs du continent, mais nous devons continuer à travailler pour nous améliorer.

Si nous n'avons remporté qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des nations, c'est que nos joueurs binationaux sont tout simplement meilleurs que les locaux. Nous n'avons ni Salah, ni Slimani, ni encore Mahrez. Au fait, nous n'avons pas de grands joueurs, mais de bons joueurs. Ils ne font pas la différence. Notre sélection sait fermer le jeu quand elle le souhaite et joue sur les contres. Nous ne savons pas faire le jeu face aux grands favoris à cause de la faible possession du ballon. Généralement, on ne dépasse pas les quatre passes de suite et on perd le ballon.

D'un autre côté, on ne peut pas jouer avec Msakni comme avant-centre. Msakni est bon quand il joue sur les couloirs ou derrière les attaquants. C'est un joueur de technique et intelligent pour débloquer les situations, mais pas un avant-centre classique.

Nous avons des chances réelles de nous qualifier au deuxième tour. Pour le titre continental, ça sera beaucoup plus compliqué en présence d'autres nations mieux loties que nous. Pour moi, les prétendants au titre continental en Côte d'Ivoire seront le Maroc, l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria et, bien entendu, la Côte d'Ivoire, pays hôte.

En ce qui concerne notre équipe nationale, elle devra se qualifier, comme je l'ai dit, au deuxième tour. Il y aura des difficultés à rencontrer contre le Mali et l'Afrique du Sud. A notre staff technique national et à nos joueurs de faire de leur mieux pour aller le plus loin possible dans cette CAN".