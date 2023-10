Tunisie: Tribune - Le Tuneps, un exemple emblématique de la collaboration tuniso-coréenne

Bien que la Corée du Sud et la Tunisie soient géographiquement éloignées, elles résonnent profondément dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de visiter l'une de ces nations, ne serait-ce qu'une fois.

La Tunisie et la Corée ont traversé des périodes historiquement difficiles, y compris la colonisation. Malgré l'absence quasi totale de ressources souterraines telles que le pétrole ou le gaz naturel, ces deux pays regorgent de ressources humaines exceptionnelles et occupent des positions géostratégiques de grande importance.

Depuis son accession à l'indépendance, la Tunisie a joué un rôle central en Afrique sur les plans politique, économique et diplomatique. De son côté, la Corée a surmonté les ravages de la guerre grâce à l'unité de son gouvernement et de son peuple, parvenant ainsi à accomplir un développement économique et une démocratisation remarquables.

Les Coréens et les Tunisiens prônent la paix, la bienveillance et la considération envers autrui. Ils partagent un concept semblable au «Jeong» coréen, exprimant un profond sentiment d'affection et de considération envers les autres. Cette similarité culturelle favorise une coopération harmonieuse entre les Coréens et les Tunisiens dans de nombreuses situations.

Un exemple emblématique de cette collaboration est le Tuneps (système tunisien d'e-procurement). Ce système a vu le jour grâce à une collaboration entre l'Agence coréenne de coopération internationale, la Koica, et le gouvernement tunisien de 2011 à 2013, et a été opérationnel dès 2014, apportant ainsi une innovation sur les marchés publics en Tunisie. En réponse à une demande croissante, des mises à jour du système ont été effectuées de 2019 à 2022 pour améliorer son accessibilité.

Le Tuneps simplifie de manière considérable les procédures administratives entre les fournisseurs et les acheteurs, ouvrant ainsi la voie aux petites entreprises de toute la Tunisie pour participer aux marchés publics. Grâce à la transparence de sa procédure, il est hautement apprécié par toutes les parties prenantes.

Il s'agit du premier système de ce genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, suscitant l'admiration des pays de ces régions. Il a été récompensé d'une médaille d'or lors du Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert qui s'est tenu au Mexique en 2015, et bénéficie volontairement du soutien d'organisations internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd).

La Tunisie et la Corée du Sud travaillent en étroite collaboration pour promouvoir la diffusion du Tuneps. À partir de ce mois d'octobre, des fonctionnaires originaires de la région Mena, dont la Jordanie, l'Égypte et la Palestine, bénéficieront d'une formation à Tunis. De plus, les gouvernements tunisien et sud-coréen envisagent la mise en place d'un centre d'excellence Tuneps à Tunis.

Le Centre de coopération tuniso-coréen dans le domaine de l'administration électronique, mis en place par les gouvernements tunisien et coréen, travaille en étroite collaboration avec le ministère des Transports tunisien sur un projet pilote visant à améliorer les services de transport public. L'objectif principal de ce projet est de substituer le paiement en espèces des tarifs de transport public par l'utilisation de cartes de transport automatiques. Les essais pilotes de ce système débuteront en novembre prochain, avec la participation de grandes entreprises régionales de transport situées à Sfax, Kairouan, Nabeul et Grombalia. L'introduction de ce système de paiement automatique des tarifs de transport public ouvre la voie à d'autres méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit ou les paiements en ligne.

En août dernier, j'ai eu l'honneur de signer l'accord de coopération bilatérale entre la Tunisie et la Corée du Sud en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Nabil Ammar. Cet accord fondamental entrera en vigueur prochainement.

La Koica, responsable de l'aide au développement coréenne en Tunisie depuis 2008, jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre de projets en vertu de cet accord, y compris le projet Tuneps, en alignant ses actions sur les priorités du gouvernement tunisien. Jusqu'à présent, nos projets ont essentiellement été axés sur l'e-gouvernement et le renforcement des compétences techniques. À l'avenir, nous accorderons une attention particulière à l'optimisation de la productivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, alignant nos actions sur la stratégie clé du gouvernement tunisien. Nous envisageons, également, d'élargir notre champ d'action en matière de projets, d'expertise et de volontaires.

L'ambassade de la République de Corée et le bureau de la Koica en Tunisie demeurent engagés à travailler en étroite collaboration avec la Tunisie pour accomplir ensemble des réalisations significatives.

*Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie