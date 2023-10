Sénégal: Soutien aux familles démunies - Ndeye Anta Kébé, une femme qui redonne espoir aux enfants atteints de cancer

Elle consacre une partie de sa vie à faire de la lutte contre le cancer infantile un sacerdoce. Vivant au Canada, elle ne cesse jamais d'aider les enfants atteints de cette maladie dévastatrice dans son pays d'origine, le Sénégal. À travers son association Entraide, fondée en 2021, elle a non seulement sauvé des vies, mais a également apporté un rayon de lumière et d'espoir dans des foyers marqués par la maladie.

Depuis son refuge au Canada, Ndeye Anta Kebé a tissé un lien indéfectible avec le Sénégal où elle est née en créant l'association Entraide. Sa mission ? Assurer que les enfants atteints de cancer reçoivent le traitement nécessaire, sans être entravés par les barrières financières. Pour elle, chaque enfant mérite une chance équitable de guérison, peu importe où il se trouve. Grâce à ses propres ressources financières, Ndeye Anta Kebé a pris en charge les frais des ordonnances médicales de plusieurs enfants sénégalais, garantissant ainsi qu'ils puissent poursuivre leurs traitements. Son action désintéressée a permis à ces jeunes guerriers de lutter contre la maladie sans interruption, offrant ainsi un espoir tangible à leurs familles afin de se concentrer sur le bien-être de leurs enfants plutôt que sur les fardeaux financiers. Son acte généreux a été un véritable miracle pour ces familles, qui n'ont pas à craindre l'arrêt des traitements vitaux de leurs enfants en raison de contraintes financières.

« Nous avons permis à des dizaines et des dizaines d'enfants de ne pas arrêter leurs traitements donc potentiellement de vivre », explique-t-elle avec détermination.

En 2021, date de création de son association EntreAide, 2430 factures d'enfants atteints de cancer ont été réglées ainsi que 3356 factures gérées par son association en 2022.

L'association Entraide a pour mission principale de payer les soins des enfants démunis atteints de cancer au Sénégal et ceux de la sous-région qui viennent se soigner à Dakar

Par soins, il s'agit d'ordonnances, d'analyses, de radiologies et de scanners, de biopsies, d'hospitalisations et de chirurgies.

Elle qui se définit comme une femme « aux mille métiers » est créditée de 25 ans d'expérience dans les domaines de la gestion. Entrepreneure, commerçante, consultante entre autre, elle touche à tout.

Mais Ndeye Anta Kebé met ses forces, ses ressources et son énergie au service de l'empathie et de la solidarité. Elle nous rappelle l'importance de tendre la main aux autres. Son histoire est un rappel puissant que chaque geste de bonté compte et peut changer le cours d'une vie. Elle se souvient que « depuis petite, j'ai toujours voulu avoir une fondation un jour ».

C'est en 2021, la première visite au service Oncopédiatrie de l'hôpital Le Dantec marque à jamais Ndeye Anta Kebé. Les conditions d'hospitalisation de ces enfants avaient causé une onde de choc à cette dame. Elle déclare que : « c'est ce qui m'a motivé à créer EntreAide en 2021 après une visite à l'oncopédiatrie, la souffrance des enfants démunis atteints de cancer m'a frappé en plein fouet et j'ai créé l'association pour leur venir en aide et essayer d'en sauver le maximum ».

Outre son soutien financier, Ndeye Anta Kebé offre également un soutien émotionnel aux familles touchées. Elle organise des séances de soutien psychologique et des activités récréatives pour les enfants, créant ainsi un espace sûr où ils peuvent oublier leurs soucis et simplement être des enfants. Son association organise régulièrement des collectes de fonds. En 2021 et 2022, plus de 800 enfants ont célébré la fête de Noel grâce à son association dans les services pédiatriques de Dakar.

A ce jour, l'association a, par ailleurs, construit 5 orphelinats dans le pays, octroyé des dons à une vingtaine de Daara et 42 puits ont été réalisés dans le monde rural.

Face à ces efforts colossaux pour aider les personnes démunies, elle regrette la non-implication des entreprises et des Ong dans la cause des enfants ainsi que le manque de mobilisation de tout un chacun.