Congo-Brazzaville: Bacongo 1 - Plus de 500 élèves reçoivent des kits scolaires

Le député de la première circonscription électorale de Bacongo, Préférence Gerald Matsima Kimbémbé, a offert le week-end dernier des kits scolaires à plus de cinq cents élèves issus des foyers précaires de sa circonscription électorale, question de leur permettre de bien commencer l'année scolaire 2023-2024.

Des élèves allant du cycle primaire en terminale ont été sélectionnés par l'élu du peuple pour recevoir des fournitures scolaires. Chacun d'eux a reçu un kit composé de cahiers, de stylos, de règles et d'autres articles de première nécessité. Ces outils vont permettre à ces centaines d'élèves issus des familles démunies de reprendre les cours avec plus d'engouement et de détermination.

Pour le bienfaiteur, ce geste de générosité fait partie du social ainsi que des engagements qu'il a pris à l'égard de ses mandants dans le cadre du vivre-ensemble. « Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du partage et de la communion avec mes mandants. De coutume, à l'ouverture des classes, nous offrons toujours des kits scolaires aux élèves dont les parents n'ont pas assez de moyens. Et cela nous fait du bien. La prochaine étape sera les fêtes de fin d'année du Nouvel An où nous avons l'habitude de leur offrir des vivres. Et nous nous préparons en conséquence pour tenir le pari », a indiqué le député Préférence Gerald Matsima Kimbémbé.