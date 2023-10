Congo-Brazzaville: Cinéma - Matoko de la cité en projection le 25 octobre

« Matoko de la cité », en français « les jeunes de la cité », film du réalisateur congolais Jeansly Marhnest Loukengo, sera projeté à Pointe-Noire, le 25 octobre, au grand plaisir du public pontonegrin.

Ce long-métrage vise à attirer l'attention des jeunes sur les antivaleurs, la délinquance et la rébellion. Aussi, il entend mettre en garde les parents contre la maltraitance des enfants. A travers ce film, le réalisateur compte promouvoir l'art et le cinéma congolais à l'échelle nationale, sous-régionale et internationale.

En résumé, le film parle d'un jeune lycéen congolais nommé Toko Massamba. Il est orphelin de mère, dispose d'une soeur prénommée Irma et les deux vivent auprès de leur père. A cause d'une dispute, le jeune Yoko a décidé de quitter le toit parental. Il a élu domicile auprès d'un de ces amis du quartier. Contre toute attente, ce soi-disant ami l'a introduit dans un gang. Au sein de ce groupe de jeunes désoeuvrés et peu recommandables, Toko a adopté un mode de vie pervers, lugubre et déstabilisant.

« Tous les acteurs qui ont pris part au tournage de ce film sont de nationalité congolaise », a lancé fièrement le réalisateur, Loukengo. Parmi ces comédiens figurent Ange Ekambi, Destin Pepe et Gladvie Nkodia, en qualité de personnages principaux. Et pour les acteurs secondaires, Arvelin Nkouka et Mak de Ardie y font partie. « La plupart de ces comédiens ont déjà joué dans bien d'autres films d'origine congolaise. Beaucoup de Congolais ne s'intéressent pas au cinéma. Nous saisissons cette occasion pour leur lancer une invitation chaleureuse « , a ajouté le réalisateur.

Interrogé au sujet du cinéma congolais, Loukengo a fait savoir que les cinéastes locaux éprouvent de difficultés pour la production de leurs différentes oeuvres cinématographiques. "Les cinéastes congolais souffrent d'un manque de formation et d'infrastructures. Ces problèmes minent tellement le cinéma congolais qui a du mal à vraiment prendre de l'essor. La plupart des réalisateurs congolais s'autoproduisent. Et ça, ça tire notre art vers le bas", a avoué le réalisateur congolais.

Ayant commencé dans le cinéma en qualité de comédien, depuis 2015, Loukengo a choisi de faire carrière dans la profession de réalisateur. A son actif, il compte pas moins de 4 films, en l'occurrence « Circonstance », « Pensée », « La cité » et « Matoko de la cité », le tout dernier.