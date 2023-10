Congo-Brazzaville: Musique - Chikadora et sa mélodie s'installent ce samedi à Makélékélé

Ce samedi à partir de 17heures, si vous entendez le son des percussions venant du bistrot « Les lucioles », arrêt Sénégalais sur l'avenue Fulbert- Youlou, n'hésitez pas, allez danser au rythme de Chikadora et de son colistier Naldso NG.

Allez-vous évader de cette existence monotone, pour oublier des scènes perpétuelles qui se déroulent quotidiennement ; « allez ! jouissez » comme disait Ronsard. Nul doute que les deux musiciens vont vous faire découvrir leurs découvertes, les mobiles de leurs réussites ou leurs échecs à travers « Wa Zaba » (écouter pour comprendre).

Cependant, la danse sera également au rendez-vous. La rumba, le boléro, le tango, le pachanga, la mambo, le cha-cha-cha accompagneront les balancements du public du bistrot « Les bougies ». C'est évident, c'est normal et c'est congolais et c'est ce que nous rappelle des confères dans « Scala » de septembre 1964 : « Vivre c'est danser, tout comme danser c'est vivre.... ». D'ailleurs, la chanson qui ouvrira le spectacle appelle à la danse « IZA TA TINA ». Et c'est signé Naldso NG qui enchainera sur d'autres, notamment nti na lusa ; lumbu ko tiena, bokola etc.

C'est un spectacle en français, lingala, kituba, lari. Dans ce spectacle l'artiste Naldso NG posera son piano et son micro dans l'entracte. C'est une voix souvent écoutée dans les médias audiovisuels du pays dans le cadre de la sensibilisation des populations pour le bien-être. Parmi ses chansons, nous citerons : « Lipa » (le pain) ; « Riposte au COVID ». Des chansons fredonnées par des congolais qui ont cru certainement en la transformation des mauvaises habitudes au travers de ces chansons souvent diffusées par les télévisions et radios du pays. Dans « Lipa », le jeune musicien prône la stricte propreté autour d'un aliment, pourtant prisé par les populations.

%

Le deuxième niveau du spectacle marquera le retour au pays natal de Chikadora. Il rentre du Chili.

Dès l'âge de 4ans, Chicadora fait une première apparition devant des dizaines de gens emergés par ses talents musicaux. A 8 ans, il intègre le groupe vocal comme joueur de tam-tam. En 1996, il intègre le groupe « Africa Tambour » comme metteur en scène avant de créer avec Afif (danseur congolais), quatre ans après en 2000, le groupe « le Musée » (ex Brazza Percussion). En 2002, il travaille avec un griot KAVLA, en 2003 avec « SOS SALSA », en 2004 avec Kimbolo Clotaire et avec le groupe » kota « de kokolo Ibrahim, un an après avec Armel Malonga, un des grands bassistes du continent. En 2006, il est avec ZAO, ancien combattant. En 2009, il se rend en Afrique du Sud où il travaille comme chorégraphe et assistant arrangeur pour un grand projet.

En 2008-2009, c'est la création de son premier spectacle solo. En 2010, il repart en Afrique du Sud pour des enregistrements en live de plusieurs artistes jusqu'en 2013. Entretemps, il réalise son premier album « Ntangu » en 2011, puis un deuxième en 2012. En 2013, de retour au pays, il présente un grand spectacle « Nzazi Mkuyu » à l'IFC ex CCF de Brazzaville. En 2014, création du deuxième spectacle intitulé « Mayela Nkutu ». En 2015, il participe activement aux Jeux africains à Brazzaville. Au cours de cette meme année 2015, il est meilleur artiste, meilleur spectacle du festival FIIMT AFRICA qui a lieu à l'IFC. Il sied de noter qu'il est toujours présent au Fespam.

Depuis 2016, il réside à Bogota, capitale du Chili, (nation de football et de musique). Cette année, il a participé à plusieurs festivals dans le monde. De retour sur sa terre natale, il nous offre un spectacle de musique à l'arrêt sénégalais Matour sur l'avenue Fulbert- Youlou, à Makélékélé, dans le 1er arrondissement de Brazzaville.

Les percussions de chikadora et la voix suave de Naldso NG vont-elles inonder tout Makélékélé jusqu'à atténuer les sonorités du fleuve Congo et de la rivière Djoué habitués à bercer les riverains ? Une réponse en deux mots : Ecouter pour comprendre. Cela s'affiche pour l'instant, et c'est à vérifier sur le terrain.