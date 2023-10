Congo-Kinshasa: Prix Mila de la critique littéraire francophone 2023 - Ramsès Bongolo en finale

L'écrivain et critique littéraire congolais Ramsès Bongolo a été retenu parmi les trois finalistes du Prix Mila de la critique littéraire francophone 2023 pour son texte « Critique les veuves de Bifoula ».

Initié dans le cadre du Meeting international du livre et des arts associés ( Mila), le prix Mila de la critique littéraire francophone est une récompense qui vise à susciter, promouvoir et mettre en lumière le travail fascinant et audacieux des critiques littéraires en zone francophone.

Pour sa première édition, sept candidatures en provenance de sept pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon avaient spécialement retenu l'attention du comité de sélection qui a fini par en retenir trois pour la finale. Il s'agit de Ramsès Bongolo, Critique les veuves de Bifoula, Congo ; - Dr Parfait Ilboudo, Les veuves de Bifoula d'Armel Oyama : entre dénonciation et féminisme, Burkina Faso ; Carlos Allossou, Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, Bénin.

Cette année, c'est le livre « Les veuves de Bifoula » d'Armel Oyama, Prix Mila du livre francophone 2022, qui était soumis à la fertilité de l'inspiration et de la plume des candidats. A travers l'histoire émouvante de Grésilia Vandji, personage principal de l'ouvrage, l'auteur dénonce les traitements injustes et dégradants dont sont victimes les veuves et les orphelins en Afrique. Armel Oyama fait partie des écrivains de la nouvelle génération de la littérature gabonaise. Il a publié Les veuves de Bifoula (2020) aux Editions ODEM.

%

Dans un communiqué diffusé en ligne le 10 octobre et annonçant les trois finalistes de la première édition du Prix Mila de la critique littéraire francophone, les organisateurs ont indiqué que la désignation du lauréat parmi les trois finalistes se fera par le critique littéraire Koffi Koffi, président du jury. Le prix du gagnant est doté d'un trophée, d'un diplôme et d'une invitation au Meeting international du livre et des arts associés 2023 qui se tiendra du 25 au 28 octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Né en 1980 en République du Congo, Ramsès Bongolo est le digne continuateur de l'oeuvre « Les sorciers de l'île Tibau », une saga romanesque publiée en 1988 aux éditions NEA par Zounga Bongolo, son père. Romancier, dramaturge, poète et critique littéraire, Ramsès Bongolo est l'auteur de plusieurs publications, dont Les fils du serpent royal ; Le comte de Fontainebleau ; La danse du patriote ; La saga des Rois d'Asgard ; Les caprices de Monna Lisa ; etc.