Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - La Fondation Noevy-Itoua lance une campagne de sensibilisation

À l'occasion du mois d'octobre rose, qui marque la lutte contre le cancer du sein, la Fondation Noevy-Itoua a organisé, le 14 octobre, à Brazzaville, une conférence de sensibilisation pour conscientiser les femmes au cancer du sein et du col de l'utérus.

Des exposés ont été animés par le professeur Judith Nsondé Malanda, médecin-cancérologue au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, directrice du Programme national de lutte contre le cancer, et par le docteur Génidole Moukengué (psychologue). À travers des images projetées sur le petit écran, Judith Nsondé Malanda a tiré la sonnette d'alarme sur la gravité du cancer du sein et du col de l'utérus, et a appelé les femmes à se faire dépister à temps.

En effet, ces deux types de cancer sont également ceux qui tuent le plus, et cela est dû en majeure partie à l'ignorance qui entoure ces fléaux. C'est ce qui a marqué Judith Nsndé Malanda au fil des années. « Ce que j'ai constaté depuis le départ, c'est le manque d'information dont les gens sont victimes. C'est l'ignorance qui tue plus que la maladie, car nous voyons que plus de 80% des femmes atteintes de ces cancers viennent à l'hôpital alors qu'elles sont déjà à un stade avancé de la maladie. Cela explique le fort taux de décès enregistré. »

Face à cette réalité, elle s'est associée aux survivantes du cancer pour venir à bout des statistiques en allant vers la population avec des messages qui sauvent. « Le message principal que nous leur portons est de se faire dépister à temps car lorsqu'on est dépisté tôt, on a plus de chances de s'en sortir », a expliqué le médecin-cancérologue.

Pour aider la population à comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associé, la Fondation Noevy-Itoua a fait appel à un psychologue, le docteur Génidole Moukengué. Son rôle durant la phase des traitements de cancer consiste à « aider le patient à faire face aux bouleversements, à intégrer une nécessaire perte de contrôle et à s'en remettre à l'équipe médicale ». Ce professionnel a expliqué aussi comment il aide les patients à faire face aux différentes situations : angoisses, perturbations familiales, rapports difficiles avec les proches, lassitude etc.

Par ailleurs, des survivantes qui ont souffert d'un cancer du sein ont témoigné et relevé l'importance du dépistage précoce.

L'efficacité du dépistage précoce

Dans un message rendu public par son directeur exécutif, Ignace Taliane Tchibamba, le président de la Fondation Noevy Itoua, Bruno Jean Richard Itoua, a insisté sur l'importance du dépistage contre le cancer, qui permet de détecter des tumeurs à un niveau précoce, et donc de sauver des vies.

« Aujourd'hui comme hier, nous voulons à nouveau sensibiliser les femmes de notre entourage et au-delà à se faire dépister afin qu'elles ne soient pas ce peuple qui est détruit par manque de connaissance, comme le fait remarquer la parole de Dieu. Car détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10 », a déclaré le président de cette ONG, Bruno Jean Richard Itoua.

Au cours de la cérémonie, le directeur exécutif de la Fondation Noevy-Itoua, Ignace Taliane Tchibamba, a, dans son propos, rendu hommage à tous ceux qui ont été emportés par le cancer. Il a cité Noevy Itoua, Calissa Ikama, Obami Itou, Tabitha Ndongo Mokana etc. Sans oublier ceux qui ont consacré leur vie à la lutte contre le cancer, parmi lesquels le professeur Charles Ngombé Mbalawa, « ce brave combattant des premières heures de la lutte contre le cancer au Congo, emporté, avec lui, sa passion de parachever la conquête en redonnant de l'espoir de vie à ses patients ».

La Fondation Noevy-Itoua a pour but de sensibiliser, éduquer et informer sur les cancers qui touchent de plus en plus les jeunes. Elle regroupe des donateurs, experts, bénévoles, chercheurs et autres acteurs engagés et portés par la volonté d'agir dans la lutte contre le cancer au Congo et en Afrique. Elle veut aussi apporter des éléments nécessaires afin de mener à bien ce combat souvent fatal.

D'après le directeur exécutif, la campagne de sensibilisation au cancer qui se poursuivra à Pointe-Noire a pour but de faire prendre conscience à la population du lien qui existe entre l'hygiène de vie et le cancer, de faire évoluer les comportements en incitant à changer les habitudes et adopter progressivement de bons réflexes pour réduire les risques de cancer.

Rappelons que le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. C'est une campagne internationale annuelle sur la santé. Elle commence le 1er octobre et se termine le 31 octobre de chaque année.