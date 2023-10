Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Écho des sueurs fragiles » de Bakoumissa Ngouani

Préfacé par Marie Léontine Tsibinda Bilombo, ce recueil de poésie a été publié aux éditions Essaimplumes au Bénin. C'est un hymne à la fraternité et à la paix mondiale.

A travers une quarantaine de textes poétiques, Bakoumissa Ngouani évoque ses idéaux et angoisses dans l'espérance d'un monde meilleur et plus humain. Le lecteur peut être subjugué par des titres aux saveurs sublimes comme, "Demain, un grand mensonge", "Jeunesse brimée", "Bièramicine", "Nouvelle paix", "Humanité", etc.

Dans le poème inaugurateur, le poète clame pour l'unité, la paix et l'épanouissement de la jeunesse. Il écrit à propos, "Stop aux bénisseurs des représailles ! Stop aux petits Christs armés de haine ! N'offrez pas les armes aux coeurs qui désirent la paix ! N'offrez pas la division aux âmes qui désirent la fraternité ! N'asphyxiez pas l'avenir de la jeunesse qui désire le changement !"

Cet amour universel, le poète le veut avant tout dans la sphère privée des foyers et des amitiés. Il s'oppose au venin de la trahison, de l'amour-intérêt et du clivage identitaire.

Le poète se soucie à la manière de Jean Paul Sartre d'oeuvrer pour le bonheur de sa patrie qui se trouve être le Congo et bien au-delà. "Je succombe pour donner à ma patrie la lumière éternelle qui somnole dans mes entrailles" (Page 27).

Cependant, devant les incertitudes et les détresses actuelles, le poète se montre très nostalgique en puisant son optimisme sur le passé lointain comme pour insuffler la résilience par une sorte de renaissance culturelle. Il signe, "O mon pays! De ton peuple docile et doux aux mains irréprochables, aux pensées éclairées toujours à la quête des douceurs du passé de son histoire nationale, Je te parle pour ne pas interdite" (Page 35).

Féru de lettres, Bakoumissa Ngouani, plus connu sous le nom de Z-Ulrich de Dieu, est natif du Congo-Brazzaville et lauréat de plusieurs prix de poésie dans son pays et en Afrique.