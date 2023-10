Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Choisis, ou c'est lui ou c'est moi » d'Alphonse Ntaloulou

Dynaste et talentueux membre de la famille Bantou de la Capitale, Alphonse Ntaloulou a enrichi le répertoire musical africain avec ses titres à succès. « Choisis, ou c'est lui ou c'est moi », son inoxydable titre paru en 1968, a enflammé l'auditoire de Brazzaville et surtout de l'au-delà de Brazzaville.

Publiée en France, sous le label « Sourboum Africaine », en disque 45 tours référencé 90250, cette chanson est un ultimatum d'un amoureux à sa bien-aimée, la nommée Aimée qu'il a surprise avec son ex. Il lui demandera de choisir entre lui et son ex. Au commencement de leur union, le gentil homme avait exprimé le comportement qu'il voulait d'elle. Mais elle n'a pas respecté la volonté de son amoureux. Par les phrases : - « Yeba ngai na lingi yo mingi », « Sache que je t'aime beaucoup » - « Yo na Jiji bo si bo boyana », « tu m'avais dit Jiji et toi étiez séparés » - « lobi lisusu na miso na ngai na Nganda Diallo yo na ye », « hier encore je vous ai, moi-même, vu à la boîte Nganda Diallo » ; il exprime son indignation.

Cette magnifique oeuvre dispose de deux chants, deux mélodies et deux rythmes. Le premier chant, joué en Sol, est exécuté à l'unisson par Kosmos et Pamelo. Le second chant, joué en Do, est polyphonique. Il est introduit par un break de transition qui est effectué par la guitare solo de Gerry Gérard. Ici, Kosmos assure la première voix et Pamelo la deuxième. C'est un chant responsorial à refrain. La guitare de Gerry répond aux questions vocales avant de se terminer dans un solo constant qui permet à Nino Malapet, pendant une minute, de déployer son talent de saxophoniste ténor. Pendant ce temps Pandi est à la tumba, Samba Mascott à la rytmique et Alfonso à la basse.

Né le 28 décembre 1942 à Brazzaville, Alphonse Ntaloulou, dit Alfonso, est décédé le 18 décembre 2004 à Brazzaville, dix jours avant son soixante-deuxième anniversaire, après une période de maladie. Il a intégré l'orchestre Bantou de la Capitale en septembre 1963, après avoir quitté l'orchestre Cercul Jazz. Virtuose de la guitare basse et auteur des titres à succès, il a laissé à la postérité une belle part d'héritage musical. Reste à la nouvelle génération d'en prendre conscience afin de pouvoir l'exploiter. Gerry Gérard, Samba Mascott, Mpassi Mermans et lui ont donné à l'orchestre Bantou l'ADN musical qu'on lui reconnait aujourd'hui. Selon le musicographe Mfumu, Alfonso a aussi marqué le monde du football. Il fut entraîneur des équipes telles que Kahunga, Seaco-Mercédès, Jeunesse Sportive de Brazzaville (J.S.B). Il fut co-entraîneur adjoint des Diables-Noirs, sous la férule de Mayanith et Mounoundzi, entraîneurs titulaires. Alphonse Ntaloulou a été enterré au cimetière privé « Mâ Campagne », dans le premier arrondissement de Brazzaville.