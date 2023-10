Burkina Faso: Voie principale d'accès à Rimkèta - Des habitants s'indignent de la réduction du bitumage

Les habitants de Rimkieta, Nooghin, Koumdayonré et Bassinko village, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, ont organisé une marche meeting, le samedi 14 octobre 2023, pour protester contre la réduction du bitumage du tronçon de la voie principale d'accès à leurs quartiers.

Les habitants des quartiers Rimkieta, Nooghin, Koumdayonré et Bassinko village, de la commune de Ouagadougou ne sont pas contents des travaux de construction et de bitumage des voiries urbaines, déjà en cours. Ils l'ont manifesté, le samedi 14 octobre 2023, à travers une marche meeting pour dénoncer le non-respect des termes des contrats du projet lié à la réduction de 6,800 km à 4,5 km du bitumage de la voie d'accès principale du quartier Rimkèta. En effet, a expliqué le porte-parole des manifestants, Yacouba Ouédraogo, il leur a été notifié que les financements disponibles ne permettent pas le bouclage du tronçon prévu à cause de certains réaménagements techniques opérés au début du chantier.

Ouédraogo a fait savoir que des informations reçues auprès du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, il ressort que cette situation est liée aux travaux complémentaires telles les canalisations et les voies d'emprunts qui font que les financements disponibles ne peuvent prendre en charge que la construction de 4,300Km, laissant le reste de la voie, selon les riverains. « Nous souhaitons la poursuite des travaux de bitumage sur tous les tronçons initialement prévus. Nous faisons donc le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il fasse des efforts pour avoir le reste du financement pour le bitumage du tronçon restant de 2, 500km », a plaidé Yacouba Ouédraogo. Pour les manifestants, la partie restante représente la plus impraticable de la voie d'accès principale à leurs quartiers. Et, selon le secrétaire général de l'Association pour le développement économique et social de Bassinko village, Hervé Ouédraogo, le plaidoyer des habitants date de plusieurs années. Il a ajouté que chaque année les riverains mobilisent une somme de près de trois millions FCFA pour son entretien.

Le secrétaire général du ministère en charge des infrastructures, Ismaël Zebret, s'est dit conscient de la situation. Il a, en effet, expliqué que l'étude réalisée pour la construction de cette voie a été faite sur la base d'évaluation sommaire. Il a soutenu que c'est au démarrage des travaux qu'il est ressorti que les fonds disponibles ne pouvaient pas contenir les charges du tronçon initial prévu, pour des raisons diverses, d'où sa réduction. Toutefois, M. Zebret a rassuré les habitants des quartiers Rimkieta, Nooghin, Koumdayonré et Bassinko village du respect du linéaire à bitumer, comme initialement prévu. « Je les ai reçus bien avant dans mon bureau et je leur ai dit que les 6,800km seront réalisés. Il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui a été promis sera fait », a-t-il confié.

Le bitumage de la voie principale d'accès au quartier Rimkèta s'inscrit dans le cadre des travaux de construction et de bitumage des voiries urbaines des quartiers de Bassinko, Rimkèta, Nagrin et de Yagma en vue de l'amélioration de la mobilité urbaine des villes de Ouagadougou, lancés le 13 mai 2023, à la grande satisfaction des populations.