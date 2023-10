Sénégal: Scission du groupe parlementaire - Taxawu et l'ex-Pastef s'accusent mutuellement

L'Assemblée nationale a été le samedi 14 octobre dernier le théâtre d'un règlement de compte entre les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et leurs camarades de la plateforme de Taxawu Sénégal.

Lors de points de presse tenus séparément dans le hall de l'Assemblée nationale, après plusieurs heures de blocage des travaux, Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et Babacar Abba Mbaye, chef de file des députés Taxawu Sénégal se sont renvoyé mutuellement la responsabilité de la scission de ce principal groupe parlementaire de l'opposition.

Les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et leurs camarades de la plateforme de Taxawu Sénégal ont finalement acté leur rupture après plusieurs mois de bras de fer.

Lors de la session d'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2023-2024 de l'Assemblée nationale tenue le samedi 14 octobre dernier, Babacar Abba Mbaye et ses camarades de Taxawu Sénégal ont annoncé leur démission du groupe parlementaire Yewwi askan wi qui incarne la principale force de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale avec 56 membres devant celui de Wallu (24 députés).

Lors des points de presse tenus séparément dans le hall de l'Assemblée nationale, après plusieurs heures de blocage des travaux, Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, et Babacar Abba Mbaye chef de file des députés Taxawu Sénégal se sont attribué mutuellement la responsabilité de cette scission.

«Les gens sont en train de véhiculer des informations comme quoi c'est nous qui bloquons les travaux de renouvellement du bureau. C'est inexact. Je précise qu'à 9 heurs, nous avions déjà déposé notre déclaration de groupe avec 53 membres suivie de notre projet de bureau, c'est-à-dire les membres que nous proposons pour le bureau de l'Assemblée à 14h.», a indiqué Birame Souleye Diop qui réfute toute tractation au sein de leur groupe.

« Nous ne faisons aucun blocage puisque nous avons déjà déposé notre liste et nous n'avons plus rien à déposer au niveau du secrétariat général.On n'a pas ajouté les noms des députés de Taxawu Sénégal sur la liste que nous avons déposée.Mais cela relève de la démocratie du groupe qui décide de manière autonome qui doit figurer dans le bureau ou non. Donc, la balle est dans le camp de l'Administration de l'Assemblée et du président de l'Assemblée.», a ajouté le président du groupe parlementaire Yewwi askan wi.

Avant de rappeler à leurs désormais ex-collègues de Taxawu Sénégal. que « Les collègues sont libres de rester ou de partir. Parce que la loi le leur permet. Mais le calcul ayant déjà été fait, le dépôt ayant déjà été fait, on ne peut pas revenir en arrière. Quand notre camarade Abass Fall a été éjecté de son poste d'adjoint au maire de Dakar, personne ne nous avait entendu dire un mot tout simplement parce que nous considérions que celui qui a pris cette décision était dans son droit. Aujourd'hui que les gens sachent raison garder, fassent preuve de fair-play et acceptent à leur tour la décision de la conférence des leaders de Yewwi askan wi ».

Prenant la parole devant les journalistes, quelques minutes après son ex-président de groupe parlementaire, Babacar Abba Mbaye, chef de file des députés Taxawu Sénégal, a accusé ses camarades de l'ex Pastef de « grande irresponsabilité politique» en voulant s'accaparer leurs postes dans le bureau de l'Assemblée nationale.

« Pastef pouvait prendre ses postes et laisser à Taxawu, au Prp et aux autres formations leurs postes dans le bureau de l'Assemblée. Mais, ils ont préféré inscrire leurs noms sur leurs postes et les nôtres. Face à cette situation, nous avons considéré qu'il était important pour nous de quitter le groupe. Car ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique», dénonce le responsable de Taxawu Sénégal dans le département de Saint-Louis en précisant que cette démission des 14 députés de Taxawu Sénégal du groupe Yewwi askan wi va renforcer celui de la majorité parlementaire dans le bureau de l'Assemblée nationale.

« Notre démission va faire perdre au groupe Yewwi des postes. Donc, ils ne nous ont pas privé de postes, ils ont privé Yewwi de postes. C'est une méchanceté, une idiotie sans nom qui fait que Yewwi va perdre toute son influence dans l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est Benno qui va se renforcer avec 3 postes. Benno va récupérer tous les 3 postes de Yewwi askan wi qui étaient occupés par des députés de Taxawu, notamment celui d'un vice-président, du questeur-adjoint et de président de commission ».