Ile Maurice: «Notre but est d'enrichir l'expérience humaine du Trail de Rodrigues»

Aurèle André est quelqu'un qu'on ne présente plus à l'île Rodrigues. L'homme aux multiples casquettes (il est aussi président de l'Office du Tourisme de Rodrigues tout en étant le manager de la réserve Francois-Leguat), est le maillon fort du plus grand rendez-vous sportif en cette fin d'année dans l'île : le Trail de Rodrigues. Un événement qui a sans cesse monté en grade depuis ces dernières années.

Dans l'entretien qui suit, il ne cache pas sa satisfaction quant à l'avenir du Trail dans l'île. «Le temps d'un Trail, nous voulons mettre en valeur notre savoir-vivre, notre savoir-faire et notre savoir-être... Notre but est d'enrichir l'expérience humaine du Trail de Rodrigues.» Il nous parle aussi du potentiel sportif des Rodriguais qui est aujourd'hui reconnu par tous sans oublier la visibilité de Rodrigues comme destination touristique respectueuse de l'environnement naturel qui augmente de plus en plus. «La pratique d'un tourisme responsable et utile gagne de jour en jour du terrain et contribue à l'économie de l'île.»

Pour reprendre vos mots lors de la conférence présentant cet événement, le Trail de Rodrigues est une célébration de la connectivité et le partage d'expériences de l'humanité. Pourriez-vous nous en dire plus sur cet aspect de l'événement ?

Le Trail de Rodrigues est un vrai moment de célébration de la diversité humaine. Le temps d'un rassemblement de toute la population et les visiteurs apportent une positivité qui surpasse toutes les frontières. Dans les sentiers, tous les participants, peu importe leurs histoires, sont connectés pour un authentique partage d'expériences humaines. C'est un moment exceptionnel pour célébrer le savoir-vivre rodriguais. Le Trail de Rodrigues est inclusif, les enfants, les femmes, les hommes, la famille, les personnes autrement capables, les professionnels, bref tous y trouvent leur compte. Enfin le Trail de Rodrigues est une inspiration car il permet à tout un chacun de se découvrir et donc de contribuer à la construction d'un monde meilleur.

Vous sortez d'une année 2022 où vous aviez accueilli deux éditions, soit les 12e et 13e. Qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même et sur toute l'équipe qui vous entoure dans l'organisation de cet événement ?

La pandémie de la Covid-19 nous a doublement mis à genoux, il y a eu la maladie elle-même et étant un territoire isolé et insulaire, la fermeture des frontières sur une longue durée. Donc l'organisation de deux éditions dans une année est venue prouver la résilience de cet événement. Je voudrai ici remercier tous les partenaires qui soutiennent le Trail de Rodrigues car sans eux cette prouesse n'aurait pas été possible. C'est aussi un bel exemple de détermination et de résilience de la population de Rodrigues. Dès la première édition, la population a adopté le Trail de Rodrigues et depuis, elle a décidé de le porter et le soutenir contre vents et marées. Nous avons donc appris que l'avenir du Trail de Rodrigues est assuré.

La 14e édition du Trail de Rodrigues aura pour thème : «Koste Zil Osean Indien». Le trail ayant été encore une fois absent des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, ceci expliquerait-il cela ?

La communauté des traileurs de Rodrigues était vraiment déçue de l'exclusion de la discipline aux derniers Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar, et pour cause. D'abord, les Rodriguais s'étaient bien préparés et croyaient fortement dans la possibilité de décrocher des médailles. Eh bien, nous n'avons pas d'explications plausibles mais nous resterons focalisés avec l'espoir que le Trail puisse être partie prenante de la prochaine édition. Nous apprenons que les Seychellois étaient aussi très déçus. Le thème de cette 14e édition, «Koste Zil Osean Indien» veut être un précurseur car il y aura la présence des principales îles, à savoir Maurice, Madagascar, Mayotte, La Réunion et Rodrigues.

L'on comprend, par rapport au thème de cette année, que les îles de l'océan Indien seront bien présentes en novembre. Qu'en sera-t-il des traileurs étrangers autres que ceux des îles avoisinantes ?

Les traileurs étrangers seront présents car nous aurons, comme les années précédentes, le plaisir d'accueillir des participants de France, Espagne, Allemagne, Suisse pour ne citer que ces pays.

L'an dernier, le Trail du Hibou, premier ultra de 73 km, faisait son apparition parmi les courses du Trail de Rodrigues. Cette année, deux kilomètres sont venus s'ajouter à ce parcours. Que peut-on attendre de celui-ci ?

Le Trail du Hibou continue à faire son petit bonhomme de chemin et passe de 73 à 75 km. Matthieu Blanchard l'a survolé l'an dernier et le pari est maintenant ouvert pour cette deuxième édition. La raison de l'ajout de 2 km est que cette distance permet aux participants de scorer des points sur l'échelle de l'International Trail Running Association, l'ITRA.

Quelles seront les autres innovations pour cette édition ?

Au niveau de l'organisation et avec le concours de la nouvelle enseigne, Le Mourouk Play Hotel, il y aura une soirée Trail sur la plage devant l'hôtel pour célébrer les efforts des participants et aussi pour mettre en avant, encore et toujours, la culture rodriguaise. Déjà, une cinquantaine a confirmé leur réservation pour le diner. Donc la grande innovation est de promouvoir cet esprit de célébration. Notre but est d'enrichir l'expérience humaine du Trail de Rodrigues.

Vous l'aviez souvent dit : «L'authenticité est une passion à Rodrigues.» Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette culture ancrée dans l'ADN rodriguais ?

A Rodrigues, nous privilégions l'authenticité, c'est-à-dire d'être fiers de partager notre culture d'accueil légendaire, tant au niveau de la musique, la danse, la cuisine qu'au niveau de notre respect pour la biodiversité naturelle de l'île. Le temps d'un Trail, nous voulons mettre en valeur notre savoir-vivre, savoir-faire et savoir-être.

Comme vous le savez déjà, l'île Maurice abritera une étape des UTMB World Series les 22 et 23 juin 2024. Un premier pas important dans la promotion du trail dans l'océan Indien. Est-ce que le Trail de Rodrigues pourrait un jour faire partie des UTMB World Series ?Déjà le thème de cette 14e édition donne le ton et exprime bien notre intention de faire partie des UTMB World Séries. A Rodrigues, nous faisons les choses à notre propre allure et donc il n'y a pas d'empressement. Nous sommes en train de consolider nos bases afin que notre entrée dans les World Séries soit non seulement une réussite mais une réussite durable.

Avec près de 14 ans d'existence, le trail fait aujourd'hui la fierté des Rodriguais. C'est devenu un maillon important dans l'économie rodriguaise surtout sur le plan touristique. Quels sont justement les impacts du Trail de Rodrigues sur l'île ?

Les impacts du Trail de Rodrigues sont légion. D'abord, il y a d'année en année un grand engouement général pour le Trail Running à Rodrigues. Il y a un événement Trail pratiquement tous les mois donc une bonne sensibilisation sur l'importance de pratiquer un exercice physique pour rester en bonne santé. La visibilité de Rodrigues comme destination touristique respectueuse de l'environnement naturel augmente de plus en plus. La pratique d'un tourisme responsable et utile gagne de jour en jour du terrain et contribue à l'économie de l'île. Enfin, le Trail de Rodrigues permet aux traileurs locaux de se dépasser et d'aller découvrir d'autres horizons et par ricochet leur permet de rivaliser avec les sommités du Trail mondial.

Petit flash-back... Il y a 14 ans, pensiez-vous que l'organisation d'un tel événement était possible à Rodrigues ?

La valeur d'une organisation n'est pas l'organisation elle-même, mais les hommes et femmes qui la composent. Bien sûr en rétrospection, nous pouvons dire avec fierté tout en restant humbles que nous avons fait du chemin depuis les 14 dernières années. Au tout début, ce n'était pas aussi clair. D'ailleurs notre philosophie est de considérer chaque édition comme une édition unique tout en construisant sur l'expérience acquise de la précédente.

L'objectif de départ est-il donc atteint ?

Oui et non car l'objectif est toujours progressif. L'essentiel est de garder l'esprit du Trail qui est ancré dans les valeurs universelles, à savoir le respect de l'autre, l'humilité, l'entraide et j'en passe. Le Trail de Rodrigues vise donc à célébrer la vie dans toute sa grandeur.

Et vos partenaires dans l'organisation ? Comme c'est LE rendez-vous événementiel incontournable de la fin de l'année, ils sont toujours à vos côtés ?

Le Trail de Rodrigues étant inclusif n'aurait pas duré sans le support de nos partenaires qui nous sont restés fidèles. En premier lieu, il y a la marque Crystal, l'Assemblée régionale de Rodrigues principalement à travers la commission du Tourisme, des Sports et l'Office du Tourisme de Rodrigues, la compagnie d'aviation nationale, Air Mauritius Limited, François-Leguat Reserve, Tekoma Boutik Hotel, Mourouk Play Hotel, l'Association du Tourisme Réuni (ATR), le Rotary Club de Rodrigues, le Lions Club de Rodrigues, Rod Riders Club, Feu Rouge, L'express Sport, Sports Together, Koze Rodriguais, MBC, Rod Fishing Co. Ltd, l'Université de la Réunion, la Fondation Père Favron et tous les bénévoles et volontaires.

12 octobre 2002-12 octobre 2023. Cela fait 21 ans que l'île Rodrigues jouit d'un statut d'autonomie. Comment cette autonomie pourrait justement aider le sport rodriguais à continuer à progresser dans une perspective de développement sain et durable ?

Le potentiel sportif des Rodriguais est aujourd'hui un fait reconnu par tous. Le nombre de sportifs rodriguais qui intègrent les sélections nationales progresse d'année en année. Nous pouvons dire sans nous tromper que Rodrigues est un peuple sportif. L'accession de Rodrigues au statut de région autonome au sein de la République de Maurice a donné aux sportifs rodriguais plus d'adrénaline. Je saisirai cette occasion pour rendre hommage à un grand sportif rodriguais, feu Daniel André qui fut le premier Rodriguais à participer aux Jeux olympiques à Los Angeles en 1984 comme athlète et aussi aux JO de Beijing en 2008 comme entraîneur. Il fut aussi un maillon de la première heure dans l'initiation du Trail Running à Rodrigues en 2010. L'Assemblée régionale de Rodrigues est un maillon incontournable et joue à plein régime son rôle de facilitateur dans le développement du potentiel sportif de Rodrigues.

Le mot de la fin...

Sans vouloir froisser certaines sensibilités, je dirai comme mot de la fin ou plutôt comme voeux, c'est de travailler avec encore plus de détermination et de conviction pour que dans un proche avenir, les sportifs rodriguais puissent représenter leur île dans les meetings régionaux et internationaux. D'ailleurs, pour en revenir au Trail de Rodrigues, cet événement a eu droit de cité dans le Review and Updated of the 2009 Sustainable and Integrated Development Plan for Rodrigues (SIDPR) dans la section «Revised and Updated Tourism Master Plan (March2023)» et je cite :

«Trail de Rodrigues has made its mark in the annual calendar of activities for many sports enthusiasts from various parts of the world. Launched en 2010, Trail de Rodrigues has been gathering momentum over the years to stand out as a major sporting events in Rodrigues involving many locals and foreigners. After 12 years of dedicated efforts by Rodriguans, it is time for the event to climb another step in its professionalization and promotion. The facilities available need improvement and the communication and marketing of the event on the international market deserve a definite boost....»

L'avenir du Trail de Rodrigues est donc bien entre nos mains et nous ferons tout pour qu'il ait encore de belles années devant lui.