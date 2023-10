Ile Maurice: «L'opposition est prête pour cette rentrée parlementaire...»

interview

Le leader de l'opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, s'active en vue de la grande rentrée parlementaire prévue mardi. Bien qu'occupé à préparer son discours pour le meeting de l'alliance à Plaine-Verte, il a accepté vendredi de répondre rapidement à quelques questions. Il nous annonce que plusieurs dossiers brûlants seront évoqués au Parlement et il est satisfait de l'unité retrouvée de l'opposition face au gouvernement mais surtout face au speaker qui pourrait sortir davantage les griffes.

Quelle est votre priorité pour cette rentrée parlementaire ?

En dépit de toutes les frasques du speaker et toutes ses méchancetés, il est important que tous les parlementaires de l'opposition participent activement au Question Time et aux débats. Car il ne faut pas oublier que la séance parlementaire est télévisée et que par exemple, la Private Notice Question est suivie par une grande majorité de Mauriciens. Même s'il y a des abus, que souvent les membres du gouvernement mentent ou esquivent les questions en disant ne pas être au courant d'une affaire alors que tel n'est pas le cas, malgré tout cela, le gouvernement ne pourra pas empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Comme ce fut le cas dans des dizaines de scandales. Laissez-moi vous donner une liste non-exhaustive des affaires auxquelles nous avons eu quelques réponses grâce à nos interventions au sein de l'hémicycle : le scandale entourant Alvaro Sobrinho - exposé par l'express et repris au Parlement extensivement ; le décès des dialysés pour lequel un Fact Finding Committee a été mis sur pied grâce à nos questions parlementaires, même si ses conclusions ont été mises dans un tiroir. Il y a eu l'affaire Molnupiravir. On encore le Metro Express... Toute une série de dossiers dont nous sommes fiers - que ce soit mes collègues de l'opposition ou moi - et que nous avons mis sur le tapis. Cela a permis aux Mauriciens d'avoir une idée de ce qui se trame derrière la vitrine qui donne l'impression que tout va bien.

Je dois souligner que nous avons pu exposer tous ces scandales en dépit des restrictions grandissantes à travers les interventions intempestives du speaker mais aussi avec l'arrivée de nouvelles donnes comme ces fameuses 'clauses de confidentialité' présentes dans presque tous les contrats passés par le gouvernement ou des institutions publiques. Voyez comment on ne veut pas nous répondre sur la Mauritius Investment Corporation (MIC), qui pourtant est financée par Rs 80 milliards d'argent public. C'est certain : ces cachotteries ont pu démontrer à la population que c'est un gouvernement qui opère dans l'opacité. En tout cas, une chose est sûre, l'opposition est prête pour cette rentrée parlementaire...

Il y a eu pendant les trois mois de vacances parlementaires l'éclatement de deux nouveaux scandales, à savoir le carburant acheté à MMG par la State Trading Corporation (STC) et l'affaire Corexsolar au le Central Electricity Board (CEB)...

Ce sont des sujets qui seront repris au Parlement, soyez-en certains. Je n'en dirai pas plus pour le moment

L'opposition est-elle satisfaite des nouvelles modalités du «Grant in Aid Scheme» pour la gratuité du préscolaire ?

Cela démontre surtout que la ministre a été obligée de changer dramatiquement de position sur les écoles pré-primaires. Les nouvelles propositions sont loin d'être parfaites mais le nouveau système pourrait profiter aux enfants de la classe moyenne. Moi je dis qu'avec le même financement, on aurait pu faire mille fois mieux pour les enfants. Pour le moment, il est dit que le ministère de l'Éducation, le gouvernement paiera les frais d de 9 h à 14 h mais on sait tous qu'il y a très peu d'employés qui terminent le travail à 14 h. La plupart des parents y envoient leurs enfants de 7 h 30 à 17 h. Et ces heures supplémentaires ainsi que la nourriture de l'enfant seront facturées par l'école. Il fallait imposer un contrôle, une réglementation. Au cas contraire, ces écoles réclameront des sommes exagérées pour ces prestations additionnelles.

Les crèches illégales dominent l'actualité depuis quelques jours. Comment régler ce problème, selon vous ?

L'accès à une crèche ou à une école pré-primaire est prioritaire pour le développement d'un enfant. Mais aussi pour les parents, afin qu'ils puissent travailler et contribuer à l'économie. Il faut donc un bon niveau d'enseignement dans ces écoles mais surtout que ces enfants y soient en sécurité. Avec les règlements qui existent, cela est pratiquement impossible pour un propriétaire de se faire enregistrer légalement en raison, non pas du manque de niveau ou de sécurité, mais d'autres exigences pas forcément nécessaires et prioritaires. D'où le nombre de crèches illégales.

En Angleterre, les autorités font la différence entre les règles qui sont absolument importantes et d'autres qui sont 'souhaitables mais pas essentielles'. Si nou met tou dan enn sel panier, boukou la crèche pa pou kapav opéré légalman... L'important aujourd'hui est d'assurer qu'un maximum de crèches puissent s'enregistrer légalement sous des critères essentiels, ce qui permettra un meilleur contrôle pour le bien-être des enfants.

Revenons au Parlement, le speaker - vous l'avez dit vous-même - n'a pas eu sa résidence à Diplomat Garden à la suite des dénonciations de l'opposition. Ne craignez-vous pas qu'il soit encore plus agressif après qu'il a été obligé d'abandonner son projet ?

(Rires) Peut-être qu'il le sera. Je ne sais pas...

L'opposition - incluant Nando Bodha - sera-t-elle unie encore une fois pour cette rentrée parlementaire ?

Bien sûr ! L'opposition a travaillé très bien ensemble et continuera sur cette lancée. Y compris Nando Bodha que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier (NdlR, jeudi).

Où en êtes-vous avec le programme électoral de l'alliance de l'opposition ?

Nous avons reçu énormément de propositions. Je continue d'en recevoir. Nous les compilons en ce moment et avec les autres membres de l'alliance, nous allons prochainement les passer en revue. Nous allons devoir faire un tri et ne garder que celles que nous jugerons importantes. C'est beaucoup de travail certes mais il est important de le faire, et bien.

Lundi, les membres du PMSD se sont réunis au cimetière de Saint-Jean pour commémorer la naissance de sir Gaëtan Duval, qui aurait eu 93 ans. Quels souvenirs gardez-vous de votre père ?

Il a toujours été au service du pays. Que ce soit au sein du gouvernement ou dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays ? Premièrement, son intelligence et sa formation légale. Il n'a jamais perdu une affaire aux Assises. Sa personnalité plus que flamboyante a servi à placer Maurice sur la scène internationale en tant que destination touristique. Avec combien de grands de ce monde ne l'a-t-on pas vu ! C'est lui qui a également développé le textile ou amené des investisseurs taiwanais... Il avait aussi un attachement pour l'Europe et l'Inde où il avait beaucoup d'amis. Il a été un personnage complet sur la scène locale et internationale.