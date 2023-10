Ile Maurice: Deux élèves de 11 ans auraient réceptionné de la drogue à l'école

Onde de choc dans une école primaire à Grand-Gaube. Le maître d'école a découvert une «transaction louche» qui se déroulait à travers la clôture de l'établissement. Dans sa plainte faite à la police de la localité, il déclare qu'il visionnait les images de surveillance CCTV quand il a remarqué les agissements «bizarres» de deux élèves de 11 ans, qui habitent le village. Ces derniers parlaient à deux inconnus à travers la clôture métallique et l'un d'eux a remis un colis à l'un des élèves. Les deux amis ont regagné leur classe après la récréation. Le maître d'école n'est pas resté insensible à cette affaire et il les a appelés dans son bureau en présence de son assistant. Ils ont été interrogés sur leur présence devant la clôture et ont été priés de leur remettre le colis en question.

Le maître d'école, en ouvrant le paquet pour vérifier son contenu, a découvert une substance de couleur marron recouverte de plastique. La police de Grand-Gaube a été informée et des policiers se sont rendus à l'école pour saisir cette substance suspectée d'être de la drogue comme pièce à conviction. Elle a transmis le dossier au bureau de l'ADSU de Poudre-d'Or. Les deux mineurs ont été interrogés par les policiers et l'affaire sera référée au bureau du DPP. La substance en question, dont le poids après la pesée était de 0,22g, sera envoyée au laboratoire scientifique à des fins d'analyse.

En attendant d'y voir plus clair, nous nous sommes entretenus avec José Ah Choon, le responsable du Centre d'Accueil de Terre-Rouge. Il explique que la situation est alarmante, surtout du côté des jeunes. «J'adresse un appel aux parents : informez vos enfants sur les dangers de la drogue. L'éducation sur les méfaits de la drogue commence à la maison. L'école a de nombreuses responsabilités, mais il ne faut pas tout lui attribuer, car les parents ont également un rôle à jouer. Soyez vigilants et ne parlez pas aux inconnus. Ils sont là pour vous piéger, car vous êtes leur cible directe et les maillons faibles du système de trafic de drogue visant à tirer profit de votre situation.»

Il explique que ce n'est pas le moment de lancer des campagnes d'information dans les écoles qui sont en pleine période d'examens. «À la rentrée en janvier, je prévois de lancer des campagnes intensives pour sensibiliser nos jeunes. Je suis attristé par le grand nombre d'appels que je reçois chaque jour de parents qui me demandent de l'aide pour leurs enfants tombés dans la drogue.»