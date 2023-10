Sénégal: Un diplomate salue « la vielle et solide tradition » d'amitié entre Moroni et Dakar

Dakar — L'ambassadeur de l'Union des Comores à Dakar, Ahmed Ben Saïd Jaffar, a magnifié »la vieille et solide tradition d'amitié-fraternelle et de coopération exemplaire » qu'entretiennent son pays et le Sénégal.

"Je voudrais magnifier la vieille et solide tradition d'amitié-fraternelle et de Coopération exemplaire qu'ont toujours entretenue les Comores et le Sénégal », a-t-il dit lors de la cérémonie officielle de la deuxième édition du festival des arts culinaires du Sénégal dont son pays est l'un des invités d'honneur.

Ce festival s'est tenu durant le week-end à l'initiative de la plateforme des femmes entrepreneurs pour le développement et la solidarité (PFEDS) dirigée par Aldjiguéne Thiam Kassé.

Le président du Conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Abdoulaye Racine Senghor, et le directeur des Tics et des moyennes entreprises au ministère du commerce , Seydina Ndiaye ont pris part à l'événement, ainsi que plusieurs représentants d'agences dédiées à l'entreprenariat des femmes et des jeunes.

Selon le diplomate, les visites d'amitié qu'effectue le président de l'Union des Comores et président de l'Union africaine, Azali Assoumani en terre sénégalaise et la visite historique du chef de l'Etat Macky Sall aux Comores en février 2022 expriment »à suffisance l'excellence et la qualité des relations diplomatiques et amicales » entre les deux pays.

%

Ahmed Ben Saïd Jaffar a qualifié »de réalité indéniable » un extrait du discours du Président Sall à l'hémicycle comorien où il disait que »plus de 7000 kilomètres séparent nos pays, mais que veut donc dire la distance quand les coeurs et les esprits sont connectés comme dans une relation fusionnelle nourrie et entretenue de génération après génération », rapporte-t-il.

« Les Comores seront et resteront toujours aux côtés du Sénégal et ce dans tous les domaines pour raffermir davantage notre coopération et oeuvrer sans relâche au rapprochement de nos deux peuples et au renforcement de l'axe Moroni -Dakar », a-t-il ajouté.