Ile Maurice: Me Rama Valayden menacé par des individus encagoulés

Il était invité au centre Dr Idrice Goomany, à Plaine-Verte, par l'organisation non gouvernementale Centre de documentation sur l'Islam (CDI) Mauritius, samedi soir, dans le cadre du mouvement de soutien et de rassemblement en faveur de la Palestine. Alors que Rama Valayden était présent en tant que citoyen engagé pour soutenir la cause de la libération du peuple palestinien, des individus encagoulés auraient fait irruption pour tenter de l'intimider et de le menacer. Cette bande, qui ne faisait pas partie de l'organisation, n'aurait pas apprécié sa présence en raison de sa prise de position en faveur de la communauté LGBT, notamment concernant la sodomie. «Nou pé bizin ou enn kout la», aurait déclaré la bande à Rama Valayden alors qu'il était assis dans l'assistance. Pensant qu'il y avait un problème à l'extérieur, il s'est levé. Raouf Khodabaccus, assis à côté de Rama Valayden, est également sorti pour voir ce qui se passait.

«Mo dir zot ki pé arivé. Zot dir mwa aret kozé, pa vinn fer politik la. Mo dir zot ki politik, éna enn ta politisien déza andan. Mo'nn démann zot ki pé arivé, tir zot kagoul kozé ki problem», confie Raouf Khodabaccus. Des gens se sont attroupés et des membres de l'organisation ont demandé à Me Rama Valayden de reprendre sa place. Cependant, ce dernier a préféré quitter les lieux pour éviter que la situation ne dégénère. Raouf Khodabaccus se dit choqué par ces incidents. «Nous avions été très bien accueillis par le comité organisateur, mais le comportement de ces individus est choquant. La situation aurait pu être plus grave. Il semble qu'ils avaient des armes dans les poches. La manière dont ils agissaient», rapporte Raouf Khodabaccus, qui affirme avoir tenu tête à ce groupe pour protéger Rama Valayden.

Il trouve ce comportement aberrant. «Me Rama Valayden enn non musulman ek parmi bann prémié kinn lit pou liber pep palestinien. Li ti finn mem déza arété akoz enn manifestasion pou Palestine boner gramatin», souligne Raouf Khodabaccus. Cet habitant de Plaine-Verte trouve toute cette succession d'événements étrange. «Nou finn gagn vol dan nou biro Linion Pep Morisien, dimounn finn suiv Rama Valayden lot fwa la, mwa frein mo loto ti trafiké. Pa koné ki ti kapav ariv mwa, mo ti kapav mor. Lapolis okouran tousala», relate-t-il.

Rama Valayden dit ne pas comprendre cette situation car il est très engagé en faveur de la cause palestinienne. «Les individus étaient masqués comme des terroristes. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises de discuter face à face, mais ils se cachaient sous leurs cagoules», confie l'avocat. Il ajoute qu'il n'a pas signalé l'incident à la police parce qu'il n'a plus confiance en certains agents de la police. Rama Valayden n'écarte pas la possibilité que ce sont les mêmes personnes qui auraient tenté de l'intimider alors qu'il avait débarqué dans la salle du conseil de la municipalité de Port-Louis pour distribuer des pamphlets, crier que le conseil est illégal et réclamer des élections municipales en mai de cette année.

Parmi les invités présents à Plaine-Verte, le Deputy Speaker, Zahid Nazurally, les députés rouges Ehsan Juman, Osman Mahomed et Shakeel Mohamed, ainsi que les députés mauves Aadil Ameer Meea et Reza Uteem, entre autres, et plusieurs personnalités. Nous avons tenté de contacter CDI Mauritius, mais nous n'avons pas été en mesure d'avoir un responsable pour commenter l'affaire. Les différentes unités de la police étaient également présentes, mais il n'y a aucune mention de l'incident impliquant les hommes encagoulés dans leur rapport. Pour eux, tout s'est bien passé. «Some 2,500 persons were in attendance. After the public conference, all the attendees dispersed peacefully in their respective vehicles. The event was unfolded without any incident», selon le rapport de la police.