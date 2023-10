Ile Maurice: Les pôles hôtellerie, textile et finance du groupe CIEL font exploser les bénéfices nets à Rs 4,3 Mds

Comme les autres conglomérats, le groupe CIEL réalise un solide résultat au terme de l'exercice financier clos au 30 juin 2023, avec des bénéfices nets de Rs 4,3 milliards et un chiffre d'affaires de Rs 35,4 milliards. La présence du groupe dans toutes les zones géographiques a engendré ces performances financières.

Le chiffre d'affaires de Rs 35,4 milliards - hausse de 24 % par rapport à l'année précédente - du groupe CIEL s'explique en grande partie par une croissance solide dans tous ses pôles d'activités. Idem pour le bénéfice après impôt qui a doublé, tiré par les pôles hôtellerie, textile et finance, ces derniers ayant tous franchi la barre du milliard. Quant au bénéfice attribuable aux actionnaires, il a doublé pour atteindre Rs 2,7 milliards.

Par ailleurs, la lecture des résultats financiers montre qu'une stricte discipline financière a permis de renforcer la solidité du bilan, avec notamment le flux de trésorerie disponible qui a augmenté de plus de 100 % pour s'établir à Rs 4,2 milliards, après des investissements récurrents pourtant en hausse de 70 %. On relèvera dans la foulée que la dette assortie des intérêts a diminué de Rs 1,1 milliard et s'élève à Rs 12,1 milliards, soit un ratio d'endettement de 28,6 % par rapport aux fonds propres. Il faut noter qu'un dividende de 0,28 roupie par action, en hausse de 33 %, a été versé au titre de l'exercice 2023.

Commentant ces résultats, Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL souligne que la stratégie de développement de CIEL continue de générer des rendements accrus pour les actionnaires, tout en garantissant la solidité financière nécessaire pour investir dans la croissance future. «Grâce à notre diversification et à notre présence dans des régions stratégiques, nous détenons un avantage concurrentiel, en particulier dans des régions émergentes telles que l'Inde où la croissance du PIB est robuste. Nous maintenons notre engagement envers l'excellence opérationnelle dans l'ensemble du groupe, tout en veillant à avoir un impact positif sur les économies et les sociétés dans lesquelles nous opérons.»

Une analyse des performances par pôle montre qu'au niveau hôtellerie, la tendance positive des arrivées de touristes à Maurice pour l'exercice écoulé s'est traduite par une augmentation de Rs 3,3 milliards du chiffre d'affaires qui atteint Rs 8,1 milliards. L'EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), a progressé de 100 % à Rs 2,4 milliards, soutenu par les améliorations structurelles apportées ces dernières années. Le pôle a réalisé un bénéfice après impôt de Rs 1,5 milliard contre Rs 210 millions l'année précédente. La direction du groupe précise que SUN Limited a remboursé en mai 2023 ses emprunts obligataires libellés en roupies, d'un montant total de Rs 1 milliard, six mois avant l'échéance.

Un autre pôle ayant le vent en poupe est le textile. Les efforts visant à améliorer la gamme de produits, à diversifier la base de clients et à renforcer la capacité de production du pôle ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires de Rs 2,4 milliards qui s'établit à Rs 17,8 milliards. La bonne tenue de la croissance dans le segment chemises, dans les activités en Inde et dans l'océan Indien, a atténué les effets de la réduction des volumes et des conditions de marché moins favorables rencontrées dans certains segments et régions. Le bénéfice après impôt pour l'année ressort à Rs 1,1 milliard contre Rs 744 millions pour l'exercice 2022, qui incluait à hauteur de Rs 100 millions les coûts de fermeture des opérations de Consolidated Fabrics Limited à Maurice dans le cadre du partenariat stratégique avec SOCOTA à Madagascar.

Croissance de 13 %

Pour la finance, ce cluster a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 5,1 milliards, une croissance de 13 %. Cette performance s'explique principalement par la croissance du produit net bancaire de BNI Madagascar, soutenue par la hausse des taux d'intérêt qui a permis d'améliorer les marges. La reprise de provisions, associée à des revenus d'intérêts plus élevés découlant de la croissance des prêts et avances de Bank One, est venue renforcer la performance financière. Le bénéfice après impôts du pôle a augmenté de Rs 382 millions pour atteindre Rs 1,1 milliard pour l'exercice financier 2023.

S'agissant du pôle santé, l'exécution de la stratégie visant à continuer à investir dans la modernisation et le développement des installations, ainsi que l'accent mis sur la qualité des soins aux patients, se sont traduits par une augmentation du chiffre d'affaires de 16 % à Rs 4,1 milliards. On rappellera également que les résultats de l'exercice précédent incluaient un bénéfice de 62 millions provenant de la cession de l'activité nigériane. Le bénéfice après impôt s'est élevé à Rs 350 millions contre Rs 432 millions l'année précédente, grâce à une bonne performance à Maurice et au redressement des opérations en Ouganda.

Le pôle immobilier a connu également une bonne performance financière enregistrée avec une hausse de 55 % de son chiffre d'affaires à Rs 206 millions, portée par la régénération réussie de divers bâtiments au sein du portefeuille d'actifs, dont deux sont intégralement loués. De plus, le projet de développement durable à Ferney a pris de l'ampleur, la première phase de ventes étant déjà entièrement réservée.

Enfin, le pôle agro du groupe a connu une augmentation de 44 % de la part cumulée des bénéfices attribuables d'Alteo Limited et de MIWA Sugar Limited, soit Rs 306 millions. MIWA Sugar contribue positivement au pôle grâce à la bonne tenue des opérations au Kenya et en Tanzanie. Ce résultat s'explique principalement par la hausse du prix du sucre malgré la persistance de pressions inflationnistes sur les coûts et la dépréciation du shilling kenyan.

Ainsi, chez Alteo Limited, les performances du segment immobilier ont été inférieures à celles de l'année précédente en raison de la nature cyclique de la livraison des projets résidentiels. Toutefois, ce manque à gagner a été plus que compensé dans le résultat net par la plus-value issue de la revalorisation des immeubles de placement. En ce qui concerne l'agriculture, la société a bénéficié de l'appréciation du prix du sucre, ce qui a permis d'atténuer l'impact négatif de la hausse des coûts de production et de la réduction du tonnage de canne récoltée en 2022.