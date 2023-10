Ile Maurice: Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce, déferlantes de littérature indienne

La troisième édition du Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce aura lieu en fin de semaine, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre. Entre hommages et découvertes, les plumes seront en fête au bord de l'eau.

Partie Joyce Mootoo, l'ancienne conseillère du village de Trou-d'Eau-Douce, décédée le 19 décembre 2022 ? Absolument pas. La voilà plus émouvante que jamais, arborant son petit sourire et son regard franc, sur l'affiche du Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce. Avec à ses côtés, son plus jeune fils, Lucian. La troisième édition de ce rendezvous de la littérature aura lieu en fin de semaine, du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre.

L'an dernier, cette mère-courage avait révélé que sous sa carapace couvait une âme poétique. Découvrant tout le plaisir qu'il y a à lire. Avant de s'en aller soudainement après un malaise. Partie Joyce Mootoo, l'ancienne conseillère du village de Trou-d'Eau-Douce ? Absolument pas. Dans le vent jamais calme de Trou-d'Eau-Douce, bruissent les passions de toutes les Joyce qui, un jour, se sont laissées bercer par les marées de la littérature.

Pour (re)découvrir l'oeuvre de Marcel Cabon. Barlen Pyamootoo décrit Marcel Cabon comme un auteur aux origines franco-malgache, «il ressemble à un Créole. C'est magnifique qu'il y ait transgression ou transcendance des frontières ethniques. Comme avec l'un de nos invités l'année dernière, pour la littérature française, avec Mohamed Mbougar Sarr, qui est d'origine sénégalaise. La littérature n'a pas de frontières».

Nuit de la lecture de 20h à minuit

La nuit de la lecture est un travail avec les habitants du village de Trou-d'Eau-Douce. «C'est difficile de les avoir ; il y a un gros travail de terrain», explique Magali Virasamy-Hoquet. En première partie, la nuit va commencer avec les enfants de la maternelle, les ados, les jeunes qui fréquentent le Bureau des jeunes lecteursauteurs, animé par Shenaz Patel. En seconde partie de la nuit, le micro sera ouvert à tous ceux qui veulent partager un texte.

Il a dit

«Barlen Pyamootoo finn reisi diminie distans ant lepep ek liv». Rama Poonoosamy, directeur de l'agence Immedia

Programmation

∎ Vendredi 13 octobre

Hommage à Marcel Cabon. L'ancien président de la république Cassam Uteem lit des extraits de Namasté, Ananda Devi lit des extraits de Le rendezvous de Lucknow, deux oeuvres de Marcel Cabon.

∎ Samedi 14 octobre

10 h : Hommage à trois auteurs hindiphones, Abhimanyu Unnuth, Somduth Bhuckory et Bhanumati Nagdan par Sarojini Asgarally, Issa Asgarally et Sachita Samboo.

11 h: Priya Hein. Modératrice Haddiyyah Tegally.

11 h à midi : Animation pour les enfants par l'illustrateur indien Kartik Ilango autour de son album-jeunesse, A night out in space/Une nuit dans l'espace Midi: Tirthankar Chanda, journaliste à Radio France International, «La littérature indienne des années 1980 à nos jours»

13 h: Lancement du recueil du Bureau des jeunes lecteursauteurs, animé par Shenaz Patel. Modératrice : Laurence Renouf, qui a été l'éditrice de cinq auteurs mauriciens aux Éditions de l'Olivier.

14 h : Melanie Pérès auteure de Bouke Fler Kann. Modératrice : Daniella Bastien.

14 h à 15 h: Animation pour les enfants par l'artiste indien Kartik Ilango autour de son album-jeunesse, A night out in space/Une nuit dans l'espace.

15 h: Shoba Narayan, auteure de Bangalore. Elle a écrit Monsoon Diary: A memoir with recipes et The Milk Lady of Bangalore: an unexpected adventure. Elle parlera de «How to write a memoir about your life».

16 h: Prajwal Parajuly, auteur népalais par sa mère. Modérateur : Tirthankar Chanda.

17 h: Geetanjali Shree, lauréate de l'International Booker Prize 2022. Elle parlera de «A story is like a nomad». Modérateur : Yagnishsing Dawoor.

18 h: Alain Gordon-Gentil. 19 h: Nikhita Obeegadoo.

20 h à minuit: Nuit de la lecture.

∎ Dimanche 15 octobre

10 h: Lancement des oeuvres complètes de Marcel Cabon par Corinne Fleury de l'Atelier des Nomades et Robert Furlong 11 h: Davina Ittoo, «Influences indiennes dans ses romans». Modérateur : Reza Dulymamode.

11 h-midi: Animation pour les enfants par l'artiste indien Kartik Ilango autour de son album-jeu nesse, A night out in space/Une nuit dans l'espace.

Midi: Sarita Boodhoo parlera de «Geet Gawai-An Ode to Geetharines of Mauritius»

13 h: Ananda Devi, 50 années d'écriture. Modérateur Tirtankar Chanda.

14 h: Ari Gautier, écrivain français d'origine indienne et malgache. Il parlera de «Pondichéry, une mémoire transocéanique». Modérateur : Reza Dulymamode.

14 h à 15 h: Animation pour les enfants par l'artiste indien Kartik Ilango autour de son album-jeunesse, A night out in space/Une nuit dans l'espace.

15 h: Aanchal Malhotra, historienne indienne spécialisée dans le patrimoine oral. Co-fondatrice du Museum of Material Memory à Delhi. Modérateur: Yagnishsing Dawoor.

16 h: Murugan Perumal, auteur d'expression tamoule. Modérateurs : Kormathi Munisami et Kavinien Karupudayyan.

18h: Concert de clôture avec le Mo'zar Jazz Band dirigé par Philippe Thomas.