Ile Maurice: World Post Day Cup / 1400m / B61 - Thomas Henry s'offre un troisième succès de la saison

L'épreuve principale de la 32e journée de ce samedi 7 octobre s'annonçait palpitante à suivre avec un duel annoncé entre Thomas Henry et Free To Win. Reste que de duel il n'y en a jamais eu avec le premier s'imposant sans difficulté. Au départ de la course, Thomas Henry (Ianish Taka) se montra très rapide pour prendre la position tête et corde devant Free To Win qui était, lui, très bien placé en deuxième position.

Puis arriva Trippi's Express. Le sujet de l'écurie Daby voyageait bien mais au vu du positionnement de Free To Win, on était nombreux à s'attendre à ce que la lutte soit âpre entre ces deux coursiers en ligne droite mais il n'en fut rien. Une fois qu'Ianish Taka a serré les doigts et a demandé à sa monture d'accélérer, Thomas Henry a laissé sans réaction Free To Win. Trippi's Express n'a pas été en mesure de faire sentir sa présence.

Battus avec Free To Win, le jockey Roberto Perez et l'état-major de l'écurie Narang peuvent se targuer d'avoir remporter quatre courses lors de cette journée. Le brillant récital a commencé avec le favori Williamthefighter dans la deuxième course. Ce cheval a dominé sans peine ses adversaires du jour. Crazy Charlie a également contribué au bonheur de cette écurie dans la quatrième épreuve. Il a suivi dans le dos de l'animateur Instinctive Power avant de filer facilement vers le but.

Cette course a été marquée par un triste incident au départ au cours de laquelle Freedom Of Speech a été blessé. Ce cheval s'est renversé dans son couloir et s'est retrouvé à terre. II ne réagissait pas pendant un moment et on a craint le pire pour lui. Mais heureusement, il s'est relevé et a regagné l'écurie. Cet incident n'a, cependant, pas été sans conséquence pour le jockey De Oliveira. Ce dernier a dû être conduit à la clinique après s'être blessé durant l'incident et devait déclarer forfait pour le reste de la journée. Avec l'indisponibilité du jockey brésilien, tous les chevaux de l'écurie Mahadia furent retirés.

Captain Mike de l'écurie Narang a justifié sa cote de grandissime favori en offrant le triplé au jockey Perez en terrassant ses adversaires dans la septième épreuve. Le quadruplé a été acquise pour l'écurie Narang avec Intothemystic dans la dernière course. Ce coursier vainqueur à sa dernière sortie dans un lot inférieur a bien prolongé son effort pour se détacher devant Italian Way et Honokalani.

La course d'ouverture a vu la victoire de Royal Virtue de l'écurie Zaki monté par Stephen Donohoe. L'écurie Ruhee s'est, elle, signalée grâce à un doublé signé Gang Leader et Magnum P I. Ces deux chevaux étaient montés par Rye Joorawon.