Ile Maurice: Sir Gaëtan Duval, l'inimitable...

Le 9 octobre, sir Gaëtan Duval aurait fêté ses 93 ans. Les membres du PMSD, comme chaque année, se sont rendus au cimetière de St.-Jean pour lui rendre hommage. C'est aussi l'occasion de faire perdurer la mémoire, le souvenir de cet homme qui semble avoir vécu 1 000 vies, à en croire les photos inédites que son fils, Xavier-Luc Duval, a bienveillamment accepté de partager avec nos lecteurs.

Sur les clichés jaunis par le temps, on le voit en compagnie de Brigitte Bardot, l'acteur de Michel Strogoff -Curd Jürgens, sans oublier les fameux bains de foule dont il avait le secret ou encore dans sa toge d'avocat. Sir Gaëtan, à n'en pas douter, a eu une vie bien remplie. «He was larger than life. Malheureusement il est décédé à l'âge de 65 ans. Mais je me souviens de papa comme quelqu'un qui ne voulait jamais vieillir. Li ti touzour dir li pa lé viéyi... D'ailleurs pour la petite histoire, peu avant sa mort, Azad Domun et moi étions à son chevet et il m'avait confié qu'il ne se sentait pas trop bien et m'a défendu de l'emmener à l'hôpital s'il faisait une attaque. Li pa ti oulé res paralysé lor lili...»

Deux semaines plus tard, le 5 mai 1996, sir Gaëtan Duval, avocat de formation et politicien, leader du PMSD, ancien ministre, tirait sa révérence, «le soir, tranquillement dans son lit...»