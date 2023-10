Guinée: Koubiaè - Une femme subitement frappée de folie agresse deux autres femmes à la machette

Samedi dernier, une jeune dame de 22 ans et divorcée s'en est prise à des citoyens de la localité de Kossiré dans la sous préfecture de Fafaya.

Une crise de folie serait à l'origine de cette agression mais rien ne laissait présager un tel événement puisque l'agresseur aurait balayé la concession le même jour et co-préparé le repas familial.

C'est en voulant se rendre au marché hebdomadaire qu'elle s'est vue déconseiller au motif que le fleuve à traverser connait des crues et que la traversée comporte des risques mais elle ne l'aurait pas entendu de cette façon.

À l'aide d'une machette, elle s'est d'abord attaquée à une vieille femme de 63 ans environ qu'elle a assommé en la frappant à la tête et sur les membres supérieurs et après en avoir fini elle s'est aussi jetée sur une femme enceinte rentrant du marché hebdomadaire à qui elle a assené les mêmes coups et aux mêmes endroits dixit Thierno Mamadou Dian membre de la famille.

Rapidement, les acteurs du marché ont vite été alertés sur l'arrivée imminente de la femme au marché hebdomadaire et ça a permis de l'immobiliser et de lui mettre la camisole.

Devant l'importance des blessures contractées par les deux victimes, la plus jeune des deux notamment la femme en état de famille a été référée à l'hôpital régional de Labé et la plus vieille directement vers la capitale pour sa prise en charge.