Sénégal: Championnats 2023 - 2024 - La Ligue pro décline les grandes lignes de la nouvelle saison

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a défini ses objectifs pour la saison 2023-2024. Au cours de la conférence de presse tenue ce samedi 14 octobre, le vice-président chargé des compétitions Pape Momar Lo et le vice-président chargé des affaires juridiques, Pape Sidy Lo ont décliné les nouveaux changements qui vont s'opérer cette année au sein du championnat local.

Lors d'une conférence de presse organisé ce samedi, les responsables de la LSFP ont donné les grandes lignes du nouvel exercice et notamment les mesures adoptées dans différents domaines.

« Pas de trêve pendant la CAN »

Le responsable de Ligue pro Pape Sidy Lo informe que la participation du Sénégal à la CAN n'entrainera pas une pause du championnat. Ce, en prévision des événements religieux et politiques qui se profilent. « La ligue souhaiterait terminer la phase aller en janvier et une trêve ne sera pas observée pendant la CAN. Parce que, quand on ne joue pas, on restera longtemps sans jouer. Cette cassure n'est bonne ni pour la Ligue ni pour les clubs. Nous comptons jouer un tour de la Coupe de la Ligue, des 1/8 finales, jouer le 14, 15, 16 et la 17e journée avant les élections présidentielles de sorte qu'après ces évènements on restera en pause 10 jours. On rependra au mois de Mars et jouer un tour de la Coupe du Sénégal avant le Ramadan », explique-t-il.

Retour trophée des champions pour revenir aux fondamentaux

Pour sa part, Pape Momar Lo, vice-président chargé des compétitions et de la communication, est revenu sur le trophée des champions opposant le champion en titre et le détenteur de la Coupe de la Ligue et annoncer les innovations qui sont prévues à cette rencontre prévue le 21 octobre. « Le trophée des champions est une compétition de la ligue pro. Depuis 12 ans, vous avez assisté à plusieurs trophées de champion. Les dernières éditions avaient opposé Diambars et Pikine en 2019. En 2020, il y avait le Covid. En 2021-2022, la Ligue n'a pas organisé une Coupe de la Ligue.

A la même année, la fédération avait également organisé une super coupe dénommée Challenge 2019. Cette année, on a notre champion et notre vainqueur de la Coupe de la Ligue. On va revenir aux fondamentaux de la Ligue et organiser le trophée des champions comme ce fut avant », soutient-il avant d'ajouter : « Pour ce qui pose le débat comme : Pourquoi le choix du Jaraaf et Teungueth FC ? Ce serait incohérent d'avoir un champion et d'organiser une Coupe de la Ligue, en début de saison ne pas faire un match d'ouverture. Pour ce trophée, Me Augustin Senghor sera le parrain. A l'occasion de cette rencontre, nous allons remettre les distinctions suivantes : le meilleur entraineur L2 et L2, le meilleur gardien L1 et L2, le meilleur buteur de L1 et L2, le meilleur joueur L1 et L2 et jeune joueur, le meilleur public et les 4 meilleurs managers »

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a aussi abordé d'autres sujets comme l'organisation de matchs dans certains lieux privés, la délocalisation des matchs qui peuvent conduire aux violences, l'accentuation des sanctions contre les pratiques mystiques.