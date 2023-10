Afrique: Sénégal - Ouverture de la conférence régionale de la section Afrique de l'ACI avec la participation de l'ONDA

Dakar — La 70-ème conférence régionale de la section Afrique du Conseil international des aéroports (ACI) s'est ouverte, lundi à la capitale sénégalaise Dakar, avec la participation de représentants de plusieurs pays africains dont le Maroc à travers l'Office national des aéroports (ONDA).

L'ONDA est représenté à cet événement de deux jours, tenu sous le thème "la résilience par innovation", par le Chef de Division Partenariat et Coopération Internationale, Zoubaïr Ould El Maalam.

La cérémonie d'ouverture de cette conférence a été présidée par le ministre sénégalais des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue, en présence notamment du président de l'ACI, du Directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne de Dakar et des gestionnaires des aéroports d'Afrique ainsi que de 400 délégués.

L'ONDA, membre fondateur de l'ACI Afrique, joue un rôle prépondérant au sein de cette organisation régionale et ce, à travers sa participation aux réunions annuelles, à l'Assemblée générale annuelle, aux travaux de la Conférence annuelle du Conseil d'administration de l'ACI Afrique, ainsi qu'aux groupes de travaux régionaux.

A cet égard, l'ONDA a organisé des formations et séminaires en collaboration avec l'ACI Afrique et le programme ACI DNA, au profit des cadres des aéroports africains, pour un échange d'expérience et une sensibilisation sur les nouvelles technologies en matière de sûreté, sécurité et développement aéroportuaire.

Dans le cadre des orientations stratégiques de l'ONDA pour le renforcement de la coopération Sud-Sud, la conférence régionale représente pour l'office, un cadre propice pour optimiser les opportunités de rencontres avec les dirigeants et le management des aéroports africains. Elle permet d'une part, d'implémenter et de consolider les partenariats déjà tissés et d'autre part de concrétiser ceux en cours de réalisation avec des organismes aéroportuaires africains.

A noter que l'ONDA est signataire de partenariats avec les organismes aéroportuaires du Sénégal, Togo, Mali, l'Union des Comores et le Tchad. Ces partenariats couvrent l'ensemble des domaines d'expertise de l'ONDA, en matière d'exploitation et de facilitation, de sûreté et de sécurité aéroportuaire ainsi que la navigation aérienne.

Cette conférence est précédée des réunions du Conseil d'Administration et des Comités régionaux et suivie de deux séminaires de formation simultanés et gratuits pour les membres de l'ACI Afrique.

La conférence de l'ACI Afrique offre une opportunité unique et une plate-forme idéale pour les aéroports et autres parties prenantes de l'aviation, experts et exposants du monde entier pour réseauter, partager des informations et développer une vision commune pour l'avenir des activités aéroportuaires en Afrique.

Outre des panels et sessions axés sur des enjeux et perspectives de l'industrie aéronautique africaine, l'événement comprend également une exposition à grande échelle, réunissant les aéroports, les fournisseurs de services et les compagnies d'aviation pour présenter les développements d'infrastructures aéroportuaires, les améliorations technologiques et les produits et services innovants.

Créé en 1991, le Conseil international des aéroports réunit 717 gestionnaires d'aéroports, qui exploitent 1.950 aéroports dans 185 pays.

L'ACI comprend cinq sections régionales, dont celle de l'Afrique. Cette dernière fédère 71 membres gestionnaires d'aéroport répartis dans les 53 pays du continent.

La précédente conférence régionale de l'ACI Afrique s'était tenue à Kigali au Rwanda.