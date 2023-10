Maroc: Un média bulgare souligne l'importance des valeurs dans le modèle marocain

Sofia — Le portail bulgare "Global Diplomatic" s'est fait l'écho du Discours de SM le Roi Mohammed VI devant les membres des deux Chambres du Parlement, à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature, soulignant "l'importance des valeurs dans le modèle marocain".

"Le discours royal au Parlement ainsi que le dernier Discours du Trône ont réitéré l'importance des valeurs dans le modèle marocain et leur alignement harmonieux sur les idéaux universels, considérés comme un patrimoine commun de toute l'humanité", relève le site d'information anglophone.

"Ces valeurs, incarnées lors du séisme d'Al-Haouz, ont permis au Maroc de gérer efficacement les conséquences de cette catastrophe naturelle et d'aborder avec sérénité la phase de reconstruction post-séisme", note "Global Diplomatic".

"Forts de ces valeurs et malgré l'ampleur de la catastrophe et de son bilan humain et matériel, les Marocains ont surmonté la crise avec une détermination sans faille et abordent aujourd'hui l'avenir avec confiance et optimisme", constate le portail spécialisé, qui détaille les grandes lignes du discours prononcé par le Souverain devant le Parlement.

Parmi les innombrables valeurs portées par les Marocains, "Global Diplomatic" évoque celles qui ont "une vocation fédératrice et qui distinguent le Royaume dans un contexte régional et international fluctuant, où de nombreux pays sont en proie à des conflits identitaires et adoptent souvent une position défensive face à l'altérité".

Selon le média bulgare, le tremblement de terre survenu à Al-Haouz le 8 septembre 2023 a également mis en lumière "le rôle central de la société civile et les nombreuses formes de solidarité spontanée qui ont émergé au lendemain de la tragédie".

"Le séisme a mis l'accent sur le dévouement et les sacrifices consentis par les institutions de l'État, tant civiles que militaires, pour faire face à la catastrophe", fait remarquer "Global Diplomatic".

"Le Souverain a également salué les initiatives louables prises pour apporter diverses formes d'assistance, notamment des aides matérielles, des témoignages de compassion, des campagnes de nettoyage et un soutien psychologique", poursuit le portail spécialisé, notant que cette mobilisation de la société civile s'est faite parallèlement à l'action du gouvernement, puisque différents ministères tels que l'administration territoriale, la santé et l'équipement, ainsi que les services respectifs de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et de la protection civile, ont contribué aux efforts de secours.

Le portail a souligné, dans ce sens, le rôle de premier plan joué par les Forces Armées Royales dans le sauvetage et l'assistance des populations affectées par le séisme, le transport des victimes, les soins aux blessés et la fourniture d'abris et de nourriture, "dans une démonstration d'humanité bouleversante".