Afrique: Assemblées annuelles BM/FMI au Maroc, une confirmation de la place du Maroc en Afrique et de son leadership (expert portugais)

Lisbonne — La tenue à Marrakech des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) est la confirmation de la place exceptionnelle et distinguée du Maroc en Afrique et de son rôle de leadership, a souligné l'expert portugais aux questions africaines, Raul Braga Pires.

La confiance dont jouit le Royaume auprès des institutions financières et de la communauté internationale n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un processus de réforme globale et d'effort de développement et de progrès dans les différents domaines, a indiqué l'expert portugais dans une déclaration à la MAP.

Il a souligné que "les Marocains doivent être fiers des acquis politiques, économiques et sociaux réalisés sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI", estimant que le Maroc récolte de manière claire les fruits de la Vision Royale que le Souverain a consacrée depuis Son accession au Trône en 1999.

Le Royaume a entrepris plusieurs réformes économiques et politiques simultanées et intégrées, ce qui lui permet d'assurer un équilibre dans le continent, a-t-il relevé, affirmant que cela érige le Maroc, sans nul doute, comme le meilleur représentant des pays du Sud et d'Afrique, afin de donner une dimension symbolique aux réformes en cours dans le cadre de la politique des institutions de Bretton Woods à destination du Sud et de l'Afrique.

Et d'ajouter que le Maroc est le seul pays du continent avec une classe moyenne stable et forte, estimant qu'il s'agit de la base la plus solide pour soutenir la démocratie et consacrer son leadership sur le continent dans divers domaines.

Les assemblées annuelles BM-FMI, qui reviennent en terre africaine 50 ans après, ont offert l'occasion à l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.