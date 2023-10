Nigeria: Institution du diocèse de Katsina et nomination de l'évêque

Cité du Vatican — Le 16 octobre, le Saint-Père a érigé le nouveau diocèse de Katsina (Nigéria) à partir des divisions du diocèse de Sokoto, le rendant suffragant du siège métropolitain de Kaduna. En même temps, il a nommé Gerald Mamman Musa, membre du clergé du diocèse de Sokoto, professeur et directeur du Centre pour l'étude de la culture et de la communication africaines (CESACC) à l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest (CIWA), à Port Harcourt (Nigeria), comme premier évêque du diocèse nouvellement érigé.

Mgr Gerald Mamman Musa est né le 16 janvier 1971 à Gusau, dans l'État de Zamfara. Après avoir fréquenté le grand séminaire Saint-Thomas d'Aquin à Makurdi et le grand séminaire Saint-Augustin à Jos, il a été ordonné prêtre le 1er juin 1996 pour le clergé du diocèse de Sokoto. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie dogmatique de l'Université Pontificale Saint-Thomas d'Aquin (Angelicum), d'une licence en sciences sociales, avec une spécialisation en communication, de l'Université pontificale grégorienne, et d'un doctorat en études de communication de l'École de journalisme et de communication de l'Université du Queensland à Sainte-Lucie, Brisbane (Australie).

Il a occupé les postes suivants : vicaire de l'administrateur de la cathédrale de la Sainte Famille, Sokoto, et secrétaire diocésain, chancellerie diocésaine de Sokoto (1996-2000) ; secrétaire de l'Association chrétienne du Nigeria (CAN) au niveau de l'État de Sokoto (1998-2000) ; membre exécutif du Conseil interreligieux du Nigeria et curé de St. Patrick à Illela, État de Sokoto (2001-2003) ; curé de St. Vincent Ferrer à Malumfashi, État de Katsina (2007-2008) ; prêtre résident à St. Bernard, Upper Mount Gravatt, archidiocèse de Brisbane (2008-2011). Vincent Ferrer à Malumfashi, dans l'État de Katsina (2007-2008) ; prêtre résident à St. Bernard, Upper Mount Gravatt, archidiocèse de Brisbane (2008-2011) ; prêtre résident à la paroisse catholique Jubilee et aumônier adjoint à l'hôpital Mater Misericordiae, archidiocèse de Brisbane (2011-2012) ; administrateur paroissial de la paroisse Upper Mount Gravatt-Wishart, archidiocèse de Brisbane (2012-2013). Depuis 2013, il est chargé de cours et directeur du Centre d'étude de la culture et de la communication africaines (CESACC) à l'Institut catholique d'Afrique de l'Ouest (CIWA), à Port Harcourt, au Nigéria.

Données statistiques

L'ancien diocèse de Katsina [nom. lat. Katsinensis] a été détaché du diocèse de Sokoto et est devenu suffragant du siège métropolitain de Kaduna. Le siège du diocèse se trouve dans la ville de Katsina. L'église cathédrale du nouveau district ecclésiastique sera l'actuelle église Saint-Martin de Porres, à Katsinsa.