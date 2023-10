Nigeria: La cause de béatification de Vivian Uchechi Ogu, 14 ans, tuée sous le nom de Sainte Maria Goretti, a commencé

Abuja — L'Église catholique du Nigeria a entamé la procédure de béatification et de canonisation de Vivian Uchechi Ogu, 14 ans, d'Umuelem, Eniogu, abattue le 15 novembre 2009 par des hommes armés pour avoir résisté à une tentative de viol.

Si le procès entamé le 14 octobre s'achève, Vivian deviendra le deuxième bienheureuse de l'Église catholique au Nigeria après le bienheureux Cyprian Iwene Tansi, béatifié par le Pape Jean-Paul II le 22 mars 1998.

Comme Sainte Maria Goretti, la jeune Italienne tuée pour avoir résisté à la violence, Vivian Uchechi Ogu a résisté aux tentatives d'une bande de voleurs de les violer, elle et sa soeur aînée, après avoir été volées et kidnappées.

Vivian s'était inspirée de Sainte Maria Goretti lors de son dernier cours de catéchisme, auquel elle avait assisté après la messe du dimanche 15 novembre 2009. Vivian avait exhorté ses camarades de classe à imiter Sainte Maria Goretti et à ne jamais succomber au viol ou à toute autre forme d'immoralité.

Mais ce soir-là, une bande de trois voleurs a réussi à s'introduire dans la maison de la famille de la jeune femme. Après avoir maîtrisé les personnes présentes, dont le père de la jeune femme qui a été blessé, les malfaiteurs ont pris la fuite en emmenant Vivian et sa soeur aînée. Les kidnappeurs les ont emmenées dans un buisson voisin et ont tenté d'abuser des deux filles, mais Vivian a résisté au point que les criminels l'ont tuée.

"Étant donné que sa réputation de martyr et de sainteté n'a cessé de croître depuis sa mort, et après avoir été formellement invités à ouvrir la cause de béatification et de canonisation du Serviteur de Dieu, en la portant à la connaissance de la communauté ecclésiale, nous invitons tous les fidèles qui peuvent donner un témoignage valable à se manifester et à contacter la Curie archidiocésaine avec leurs informations, qu'elles soient favorables ou contraires à la réputation de martyr et de sainteté dudit Serviteur de Dieu", lit-on dans le décret présenté par Mgr. Augustin Obiora Akubeze, Archevêque de Benin City. Le Mouvement Vivian Ogu a été créé, qui rappelle que "Vivian était président de l'Association pontificale de la Sainte-Enfance et, à l'âge de neuf ans, il a collecté des fonds pour payer les soins de plusieurs enfants indigents à l'hôpital central de Benin City. Il a organisé plusieurs visites dans des orphelinats où il a touché la vie de nombreux orphelins pauvres"