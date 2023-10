Cote d'Ivoire: 4ème Forum économique et commercial Turquie-Afrique- Le Cepici présente les améliorations du climat d'investissement

Le climat d'investissement en Côte d'Ivoire s'améliore de jour en jour depuis 2012, avec un taux de croissance moyen de l'ordre de 7% du Produit intérieur brut (Pib), a indiqué la directrice générale du Centre de Promotion des Investissements (Cepici), Solange Amichia, le jeudi 12 octobre 2023 à Istanbul, en Turquie. Selon une source officielle ivoirienne, Solange Amichia participait à un panel intitulé « Financement des investissements et du commerce en Afrique et relations bancaires avec la Turquie » qui se tenait dans le cadre du 4ème Forum économique et commercial Turquie-Afrique tenu du 12 au 13 octobre 2023 au Centre des congrès d'Istanbul (Icci).

« La Côte d'Ivoire est un pays à forte résilience économique qui a su rebondir après ses crises. La croissance économique est estimée à 6,7% en 2022. La Côte d'Ivoire est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, ce qui en fait une destination favorable pour les investisseurs étrangers. Même pendant la pandémie de Covid-19 en 2021, la Côte d'Ivoire a montré sa résilience avec un taux de croissance positif de 1% », a rappelé la Dg du Cepici.

Parmi les résultats significatifs obtenus, elle a cité la mise en œuvre de nombreuses réformes visant à améliorer la compétitivité du secteur privé. Il s'agit, notamment, de la sécurisation des investissements (tribunaux de commerce et d'appel, de la protection des droits des actionnaires minoritaires (10%)), de la simplification des procédures administratives par la numérisation des actes et services administratifs, à travers la création de guichets uniques (Gupc - Cepici, ) et du développement des e-services .

Par ailleurs, ajoute la source, la Dg du Cepici est également revenue sur la mise en place d'un cadre institutionnel transparent en renforçant le cadre législatif et réglementaire, la réglementation anti-corruption, la création d'une Haute autorité pour la bonne gouvernance, l'octroi de droits de douane et d'incitations fiscales avec le code des investissements au sein du Cepici, l'amélioration continue de l'enregistrement en ligne des entreprises, l’élargissement de l'assiette fiscale à travers l’inclusion des acteurs du secteur informel et des secteurs historiquement exonérés d'impôts etc.

« Le succès de ces réformes a permis à la Côte d'Ivoire d'attirer 1,6 milliard USD en 2022, soit une augmentation de 15% par rapport à 2021 », s’est félicitée Solange Amichia.Parlant des investissements turcs en terre ivoirienne, Solange Amichia a soutenu qu’ils ont augmenté au cours des deux dernières années. Malgré les défis qui subsistent tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, a-t-elle affirmé, les gouvernements respectifs mènent des réformes pour faciliter l'établissement des entreprises internationales en Afrique.