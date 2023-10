Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Octobre 2023

Côte d’Ivoire : Nouveau gouvernement- L’équipe Beugré Mambé très attendue

Fraîchement nommé 1er ministre de Côte d’Ivoire, le lundi 16 octobre 2023, Robert Beugré Mambé est invité à former un nouveau gouvernement dans les jours avenirs. Sa première équipe est très attendue par les ivoiriens. L’ancien gouverneur du District Autonome d’Abidjan a été nommé par le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. (Source : Fratmat.info)

Mali : Tessalit - Des positions ennemies neutralisées après des tirs contre un aéronef des FAMa

Des tirs à l’arme lourde des groupes terroristes ont visé ce matin un aéronef des FAMa à l’approche de l’aéroport de Tessalit. Cette tentative visait à empêcher l’aéronef d’atterrir à l’aéroport de Tessalit. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l’aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté. Toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d’occupation des emprises de la MINUSMA par les FAMa. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Coopération- Le Chef de l’Etat invité au sommet saoudo-africain

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce lundi, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman H. ALDISARI, porteur d’une lettre d’invitation du Roi saoudien, Salman bin Abdulaziz Al SAUD au Chef de l’Etat burkinabè.Le diplomate saoudien a échangé avec le Capitaine Ibrahim TRAORE sur des sujets d’intérêts communs de renforcement des relations entre les deux pays.Au sortir de l'audience, il a déclaré avoir « remis au Chef de l’Etat, une invitation officielle du Roi saoudien à prendre part au sommet saoudo-africain prévu se tenir le 10 novembre prochain en Arabie Saoudite ».Ce sommet, selon M. ALDISARI, sera une tribune pour le Burkina Faso et les autres pays africains de revisiter les domaines de coopération avec le Royaume d’Arabie Saoudite et de signer des accords bilatéraux pour l’atteinte des objectifs et des aspirations des peuples. (Source : Dcp Faso)

Togo : Golfe de Guinée- Lomé accueille le 7ème symposium des chefs d’état-major des marines

Le 7ème symposium des chefs d'état-major des marines des pays riverains du Golfe de Guinée s'ouvrira le mercredi 18 octobre à Lomé, au Togo. Cette rencontre de deux jours, organisée par le ministère des armées du Togo en partenariat avec l'armée française et avec le soutien de l'Union européenne, a pour thème : « États et partenaires du Golfe de Guinée, protégeons nos espaces maritimes pour le développement de l'économie bleue ». L'objectif de ce symposium est de renforcer la coopération et la coordination entre les pays de la région afin de faire face aux défis maritimes communs. Les 10 États participants et les 11 pays partenaires travailleront sur l'identification des défis et opportunités liés à l'amélioration des dispositifs de sécurité et de sûreté maritime dans le Golfe de Guinée. Des actions et priorités seront définies pour renforcer la coopération régionale et internationale, impliquant à la fois des acteurs étatiques et non étatiques. Selon le ministère togolais des armées, cette réunion à Lomé vise à établir un cadre de concertation pour susciter une volonté politique commune de faire du Golfe de Guinée un espace de paix, de stabilité et de développement durable, au bénéfice des populations et des intérêts nationaux et régionaux. (Source : alome.com)

Rca : Environnement- Réhabilitation du parc Saint Floris

Dans la réserve animalière de Manovo-Gounda Saint Floris au nord-est de la Centrafrique, le quotidien atypique d'une écogarde. Une femme dans un contingent d'hommes dont le métier est de protéger la faune et la flore. Dans cette réserve animalière de 17 400 km2, elle effectue des patrouilles, pourchasse les braconniers et protège les espèces animales qui reviennent petit à petit dans le parc. Qui est cette femme qui risque sa vie pour protéger celles des animaux en voie de disparition. Dans ce camp de deux hectares, les écogardes disposent chacun d’un abri. Des cases sommaires construites avec du bois de la forêt et de la paille. Ce matin, Bertille, 20 ans, ferme soigneusement sa porte et se dirige vers le lieu du rassemblement. (Source : Rfi)

Guinée : Presse- Levée de boucliers face aux atteintes à la liberté d’expression

En Guinée, des voix se lèvent de plus en plus pour condamner les atteintes à la liberté d’expression, alors qu’une dizaine de journalistes ont été violemment arrêtés ce lundi 16 octobre 2023 avant d’être libérés plus tard dans la soirée. Ces hommes de médias manifestaient pacifiquement à Kaloum lorsqu’ils ont été pris à partie par la police. Ces arrestations ont suscité une véritable levée de boucliers au sein des organisations syndicales, mais aussi au sein de la classe politique. Toutes condamnent ces atteintes à la liberté. Dans une déclaration, la Coordination nationale du Fndc s’est dit profondément choquée par ce qu’elle qualifie de répression ‘’autoritaire’’ de la marche de la presse guinéenne suivie des arrestations musclées d’une dizaine de journalistes. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Exploitation sexuelle- L’Afrique du Sud rappelle 8 Casques bleus arrêtés

L'armée sud-africaine a annoncé dimanche le rappel au pays de près d'une dizaine de Casques bleus soupçonnés d'avoir entretenu un système de prostitution massive devant leur base en République démocratique du Congo. Mercredi, la mission de l'Onu en République démocratique du Congo (Monusco) avait indiqué avoir arrêté huit Casques bleus sud-africains déployés à Beni (est) et accusés de "violation systématique et généralisée" des règles onusiennes contre l'exploitation et les abus sexuels, et suspendu un officier. (Source : euronews)

Liberia : Elections 2023- Vers un deuxième tour de la présidentielle

La Cédéao a mis en garde les protagonistes des récentes élections au Liberia contre toute proclamation prématurée de victoire. Au Libéria, la commission électorale a publié dimanche des résultats provisoires de la présidentielle du 10 octobre. Ils portent sur les 73 % des bureaux de vote. Selon ces chiffres, le président sortant et son principal adversaire seraient au coude à coude. Joseph Boakai a obtenu 43,54% des voix, tandis que George Weah est crédité de 43,8%. Ces données concernent 4 295 des 5 890 bureaux de vote. Si aucun candidat ne recueille la majorité absolue au terme de ce premier tour, un deuxième tour sera organisé le 7 novembre. (Source : Euronews)

Cameroun : Yaoundé- De gros dégâts causés par les inondations

Blocs de terre et murs d’habitations fissurés. Arbres, toitures, porcheries et poulaillers renversés. Les pluies du 6 et 8 octobre derniers ont été rudes pour les populations installées au lieu-dit Ebama, derrière l’ancien siège de l’Eiforces, au quartier Ngousso à Yaoundé. Les grands immeubles bâtis près de la route cachent une dizaine d’appartements, de studios et de chambres ravagés par des eaux en quête de passage. Les murs de soutènement montés ici et là n’ont pas résisté, pas plus que les clôtures et les escaliers. Sur les hauteurs de cette zone aux allures de ravin, des fosses septiques éventrées ont déversé leur contenu le long de la pente, ce qui a répandu des odeurs pestilentielles. « Au petit matin du 7 octobre, j’ai vu des fissures sur le sol. En journée, avec le soleil, les murs ont commencé à se fendre. C’est la pluie de dimanche qui a mis à terre nos 15 ans de sacrifices et d’épargne », relate l’une des sinistrées. (Source : Cameroun Tribune)

Sénégal : Football/Duel des lions - Le Sénégal triomphe du Cameroun à Lens

Les lions de la Teranga du Sénégal ont triomphé des lions indomptables du Cameroun, un but à zéro (1-0) ce lundi 16 octobre dans le duel amical qui les opposait ce soir au stade Félix Bollaert de Lens en France. Au cours de ce match électrique entre les deux formations, les hommes d’Aliou cissé ont sorti les griffes avec des attaques offensives qui débouchent sur l’ouverture du score à la 35’ grâce au capitaine Sadio mané. Avec les diverses tentatives de prendre le large, les sénégalais ont su pousser les camerounais dans les retranchements durant cette première période. Cette victoire du Sénégal remet les deux formations à égalité avec 3 victoires chacune sur l’autre.

Une sélection de Bamba Moussa