Algérie: Nâama - Les massacres du 17 octobre 1961 ont dévoilé le véritable visage criminel du colonisateur français

NAAMA — Des participants à une conférence historique organisée, lundi à Nâama, à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration, ont souligné que les massacres perpétrés lors des manifestations pacifiques du 17 octobre 1961 à l'encontre des algériens à Paris (France) ont révélé le véritable visage criminel du colonisateur français devant l'opinion publique mondiale.

Les participants ont indiqué, lors de cette rencontre, organisée par la Direction de wilaya des Moudjahidine et ayants-droit au Musée du Moudjahid, que les crimes odieux et brutaux commis par la police française contre des émigrés isolés et sans défense resteront une "honte" pour la France, qui vantait les droits de l'homme et tentait d'exporter au monde une image dite civilisée complétement différente de sa réalité.

Le Moudjahid Gaïd Kaddour de Mecheria, ancien membre de la Fédération de France du Front de libération nationale, qui a vécu ces événements, a affirmé que ces massacres perpétrés par la France a accru la force et la détermination des émigrés algériens, qui ont lutté contre le colonialisme, sur les terres françaises, et ont lutté pour soutenir la cause nationale.

L'intervenant a également mis l'accent sur l'importance d'informer la génération montante sur l'histoire militante des émigrés algériens, à cette époque, qui ont supporté toutes les formes de torture et d'oppression des colonialistes français et sont tombés au champ d'honneur en martyrs pour libérer leur pays des mains des colonialistes, qui ont tenté d'"éliminer" la Fédération de France du Front de libération nationale, bien organisée, activant et finançant la glorieuse guerre de libération sur le sol français.

Pour sa part, le professeur d'histoire, Khelifi Mustapha, du Centre universitaire Salhi Ahmed de Nâama, a indiqué que ces événements sanglants et tragiques, qui restent à ce jour l'un des massacres les plus abjects commis contre des civils en Europe au 20ème siècle, mais qui n'ont pas découragé la détermination des moudjahidine, qui ont réussi à vaincre la quatrième force militaire mondiale à cette époque et à recouvrer la souveraineté nationale.

A noter que le Musée du Moudjahid de la wilaya de Nâama accueille, à la même occasion, une exposition de livres historiques, d'articles de journaux et de photos sur la brutalité de la répression policière française contre les participants aux manifestations du 17 octobre 1961 à Paris.