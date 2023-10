Afrique: Sama Lukonde - « L'OHADA a contribué de manière significative à l'amélioration du climat des affaires en Afrique »

Le Premier ministre Sama Lukonde a déclaré, lundi 16 octobre, qu'au fil des années, l'OHADA a contribué de manière significative à l'amélioration du climat des affaires en Afrique, en offrant un cadre juridique transparent et très lisible.

Il l'a déclaré à l'ouverture des travaux de la 56è réunion du conseil des ministres de l'OHADA, à Kinshasa.

Sama Lukonde est d'avis que grâce à la Cour commune de justice et d'arbitrage et au Centre d'arbitrage de médiation, l'Afrique a renforcé sa capacité à résoudre les litiges commerciaux de manière efficace et équitable.

« En tant que dirigeants, il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre organisation continue d'évoluer et de répondre aux besoins changeant de nos économies et de nos citoyens ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. Pour ce faire, il nous faut explorer les bonnes et nouvelles pratiques, lesquelles, sans nul doute, contribueront de manière significative à l'amélioration du climat des affaires et des investissements », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Rose Mutombo, ministre congolaise à la Justice, cette session s'ouvre dans un contexte particulier, marqué par la célébration du 30è anniversaire de l'OHADA. Les participants vont évaluer les résultats de la marche commune de cette organisation panafricaine, ses méthodes de production normative ainsi que l'état et l'impact de l'application du droit uniforme des affaires.

Mais l'exercice servira surtout à mieux se projeter dans l'avenir, à baliser la voie du nécessaire développement d'une organisation à l'ambition panafricaine et qui ne peut rester indifférente aux mutations de son environnement.

Du 18 au 20 octobre courant se tiendra encore dans la capitale congolaise un colloque international sur le thème : « l'OHADA, 30 ans après : bilan et perspectives ».