Algérie: Des activités variées à Alger en célébration de la Journée nationale de l'émigration commémorant les manifestations du 17 octobre 1961

ALGER — De nombreuses activités culturelles seront organisées à travers les différentes communes d'Alger, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'émigration commémorant le 62e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, lors desquelles le colonisateur français a perpétré des crimes odieux contre les Algériens.

A cette occasion, l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) relevant du ministère de la Culture et des Arts, a programmé une conférence et la projection d'un film documentaire à cet effet, ainsi qu'une exposition de livres historiques à la bibliothèque Dar El-Anis de Ain El Benian, le 17 octobre, en sus d'autres activités destinées aux enfants à la salle "Atlas" de Bab El Oued.

De son côté, l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organisera plusieurs expositions à travers ses différents centres. A l'espace dédié aux activités culturelles "Bachir Mentouri", une exposition-photo, de documents et de recherches sur ces massacres sera organisée du 17 au 19 octobre, montrant l'atrocité de la colonisation française et mettant en exergue la cohésion des enfants du peuple algérien à l'époque.

Au niveau du centre d'activités culturelles "Abane Ramdane" et en coordination avec les Archives nationales, une exposition-photo et d'archives sera organisée jusqu'au 26 octobre, tandis que l'espace culturel de Douera abritera, le 17 octobre, une exposition-photo, des ateliers de dessin pour enfants et des activités récréatives et éducatives.

A l'espace des activités culturelles (Maalma), un salon de livres historiques est organisé jusqu'au 17 octobre, outre des expositions de photographie et de recherches ayant trait à l'évènement.

Par ailleurs, une conférence intitulée "entre le 17 octobre 1961 et 17 octobre 2023" sera organisée le 18 octobre à Dar El Quraan Chikh Ahmed Sahnoune (Bir Mourad Rais) par le Centre culturel islamique relevant du ministère des Affaires religieuses sous le slogan "journée nationale de l'émigration : commémoration et renforcement de l'appartenance". La conférence sera donnée par l'universitaire Sid Ahmed Ben Naamane et l'Imam Azzouz Meftah de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs d'Alger.

L'Algérie célèbrera ce mardi la Journée nationale de l'émigration commémorant le 62e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 à Paris. Il s'agit d'une occasion pour rappeler les épouvantables massacres perpétrés par le colonisateur français, d'une part et les sacrifices des Algériens établis à l'étranger pour la Glorieuse révolution, d'une autre part.

Une minute de silence sera observée, à cette occasion, sur tout le territoire national en application de la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.