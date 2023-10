Afrique de l'Ouest: Le premier forum d'investissement sénégalo-gambien se tient à Dakar le 26 octobre

Le Haut-Commissariat de la Gambie au Sénégal, en collaboration avec l'Agence de Promotion des Investissements et des Exportations de la Gambie (GIEPA) et l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), organisera la première édition du Forum Economique, Commercial et d'Investissement Sénégalo-Gambien à Dakar les 26 et 27 octobre 2023 à l'hôtel Radisson Blu.

Cet événement historique bénéficie du soutien et de la bénédiction des présidents des deux pays frères que sont la Gambie et le Sénégal, les présidents Adama Barrow et Macky Sall.

Cet événement inaugural vise la promotion de la Gambie au Sénégal, et ce, à travers la mise en valeur de la culture, du commerce et des possibilités d'investissement en Gambie.

Cet événement permettra le raffermissement des relations interpersonnelles entre les deux peuples ainsi que le renforcement des liens bilatéraux qui existent depuis belle lurette entre les deux pays.

Ce forum économique, commercial et d'investissement durable permettra également aux entrepreneurs gambiens d'accéder au marché sénégalais dans le cadre d'accords bilatéraux spéciaux et d'autres cadres commerciaux au sein de la CEDEAO et de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECA).

Vingt entreprises gambiennes et sénégalaises exposeront leurs produits à l'occasion de cet événement.

« Cette initiative du Haut-Commissariat s'inscrit dans le cadre de notre travail de promotion et de la mise en valeur des opportunités pour les deux pays, » indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement historique verra la présence de diplomates étrangers et d'autres organisations internationales basées à Dakar et à Banjul.

Le communiqué salue tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement grandiose : « Je tiens à adresser mes remerciements à tous les partenaires de cet événement et, surtout, les deux présidents pour leur engagement indéfectible en faveur d'une Sénégambie plus prospère et florissante. »

