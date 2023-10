Gabon: Octobre Rose - L'ONG Belle-Vie sensibilise contre les cancers féminins

Octobre, mois de l'année consacré à la campagne de dépistage des cancers féminins à travers le monde. Au Gabon, cette manifestation ne passe pas inaperçue. Les membres de l'ONG Belle Vie, sous la supervision de Yasmine Marat-Abyla, Présidente de l'ONG Benedicta Cantal, ont mené une campagne de sensibilisation pour inciter les femmes du premier arrondissement de Libreville de se faire dépister. C'était le samedi dernier, précisément au quartier dit Derrière la prison (DP).

C'est le dixième mois de l'année. Nous sommes donc en Octobre. Mois de l'année, consacré à la campagne de dépistage des cancers féminins à travers le monde. "C'est Octobre Rose". Le monde entier se mobilise pour lutter contre ces fléaux féminins.

Ces membres ont décidé de faire du porte à porte pour sensibiliser les femmes à se faire dépister dans les lieux indiquer. Au cours de cette activité de sensibilisation, plus de 200 femmes ont été sensibilisées et 50 quant à elles, ont été dépistées. " C'est dans cet élan que nous soutenons le gouvernement au regard de l'action menée par la Première Dame, Zita Oligui Nguema, celle de lutter contre les cancers féminins. Nous en tant que Société civile, nous ne pouvons qu'accompagner le gouvernement et surtout, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema" fait savoir Joseph Simba, Président ONG Belle vie.

Les sages-femmes ont, en bonnes pédagogues, expliqué aux unes et aux autres, les causes, les voies de transmission, les signes d'appel, la prévention et comment se déroule la prise en charge de ces fléaux que sont les cancers féminins.

Comment se manifeste le cancer chez la femme ?

Les sages femmes ont expliqué que le cancer chez la femme se manifeste de diverses manières. Il peut se manifester par : "Une douleur ou une tension dans les seins ; des douleurs dans le bas-ventre, des saignements gynécologiques ; des ballonnements ; une perte d'appétit ; une masse anormale dans la poitrine ; des menstruations longues ou abondantes ; des difficultés à uriner." Au regard de ce qui précède, les sages-femmes rappellent que dans tous les cas, le mieux, c'est de se rendre chez un ou une gynécologue.

Par le biais de ce campagne de sensibilisation, l'ONG Belle Vie, soutenue par Yasmine Marat-Abyla, Présidente de l'ONG Benedicta Cantal, accompagne les actions du gouvernement de la Transition. Elle a tenu à cet effet , remercier les sages-femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour mener à bien cette campagne de sensibilisation.