Algérie: UPCI - M. Boughali appelle à l'inscription en urgence d'un point sur la Palestine

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, également président en exercice de l'Union des Parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), a appelé, lundi, les Parlements de l'Union à inscrire, en urgence, à l'ordre du jour des travaux de la 147e Assemblée générale de l'UPCI, un point sur la situation en Palestine occupée qui fait face aux agressions barbares de l'occupant sioniste.

Présidant une réunion en urgence de l'UPCI, par vidéoconférence, M. Boughali a jugé impératif de "prioriser ce point à la place du point proposé lors de la dernière réunion portant sur la criminalisation de la diffamation des religions et des sacralités", à programmer plus tard, notant que "la gravité de la situation en Palestine l'impose".

M.Boughali a également mis en avant la nécessité de "parvenir à une position qui envoie des messages clairs" à l'entité sioniste et à la communauté internationale, d'autant que "les pays musulmans soutiennent pleinement les droits légitimes des Palestiniens, considérant que la question palestinienne demeurera toujours la cause centrale de la Nation musulmane toute entière".

Le président en exercice de l'UPCI a exhorté le Conseil de sécurité et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités juridique et morale envers le peuple palestinien, expliquant que la situation envenimée au Moyen Orient était due au black-out vis-à-vis des crimes commis par l'occupant sioniste et la logique d'impunité et d'irresponsabilité adoptée à son égard, ou encore à la politique de deux poids, deux mesures.

M.Boughali a proposé d'inclure plusieurs points dans le communiqué final de la réunion, entre autres l'appel aux unions et Parlements régionaux et internationaux de condamner les violations de l'occupant et de sa guerre violente, de soutenir les droits du peuple palestinien et de poursuivre les auteurs de massacres contre les civils palestiniens devant la Cour pénale internationale (CPI).

Les participants ont condamné, pour leur part, l'ensemble des violations commises à l'encontre des Palestiniens, appelant unanimement à l'impératif de faire cesser immédiatement l'agression sioniste, de mettre un terme au blocus imposé à la bande de Ghaza, d'insister sur la centralité de la cause palestinienne et d'afficher le soutien "inconditionnel" de l'UPCI au peuple palestinien.

Dans son allocution, le SG de l'UPCI, Mohamed Khouraichi Niass a affirmé la centralité de la cause palestinienne pour l'Union, d'où cette dernière "puise sa force et son unité".

M.Niass a affirmé, dans ce cadre, que la cause palestinienne "fait l'unanimité des pays membres" qui oeuvrent à libérer la Palestine du joug de l'occupation sioniste et soutiennent le peuple palestinien en vue de lui permettre de recouvrer ses droits légitimes.

De son côté, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (Parlement tunisien), a condamné dans son allocution l'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien et l'extermination des civils innocents.

M.Boughali a appelé, à cette occasion, les assemblées parlementaires à poursuivre la mobilisation et à exercer des pressions, "en vue d'arrêter les massacres sauvages et ignobles commis par l'entité sioniste, à oeuvrer à assurer la protection internationale indispensable au peuple palestinien et à soutenir les frères en Palestine, partant de la conviction en la justesse et en la légitimité de leur cause".

Dans le même contexte, le Président de la Chambre des représentants de Malaisie, Johari bin Abdul a réaffirmé la position immuable vis-à-vis de la cause palestinienne, à savoir le soutien au droit des Palestiniens à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec El-Qods Echarif comme capitale.

M.Johari a également condamné l'agression continue dans la bande de Ghaza, appelant en son nom et au nom du Parlement malaisien, la communauté internationale à se dresser contre l'occupation sioniste et à la poursuivre devant la Cour pénale internationale, en raison de toutes les exactions et des actes barbares commis à l'encontre des Palestiniens.

A son tour, le Président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Ould Meguett a exprimé la condamnation par son pays des agressions sionistes contre la bande de Ghaza ainsi que celles ciblant les Palestiniens en Cisjordanie occupée, commises par les milices des colons, mettant en avant la nécessité de "renforcer le système de justice internationale et des droits de l'Homme et de l'exhorter à s'acquitter de son rôle" en vue de mettre un terme aux exactions continues de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien.