Maroc: SAR le Prince Moulay Rachid préside l'ouverture de la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida

El Jadida — SAR le Prince Moulay Rachid a présidé, lundi, l'ouverture de la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème "Le cheval et le développement durable".

A cette occasion, SAR le Prince Moulay Rachid a effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du Salon. Son Altesse Royale a ainsi visité le village des sponsors, les stands des institutionnels, le village des éleveurs, la maison de l'artisanat, le village international, le village commercial, le village art et culture et les stands des régions.

Par la suite, Son Altesse Royale s'est rendu à la Carrière principale où il a assisté à un spectacle équestre avant de suivre dans l'espace de la Tbourida, des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

Auparavant, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli, à son arrivée au parc d'expositions Mohammed VI, par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a par la suite été salué par Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Saïd Ahmidouch, Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, et par Abdelatif Maâzouz, président du Conseil régional.

%

Son Altesse Royale a été salué aussi par le gouverneur par intérim de la province d'El-Jadida, le président du conseil provincial, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du Conseil d'administration de l'Association du Salon du cheval et des cadres du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

A l'entrée du parc d'expositions Mohammed VI, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par MM. Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Maroc, Sheikh Abdullah Bin Thamer Al Thani, ambassadeur de l'État du Qatar à Rabat, Sheikh Dr. Ammar Bin Nasser Almualla (E.A.U), Mohamed Ahmed Al Harbi, Directeur général de l'Association des chevaux pur-sang arabes (E.A.U), Khalid Ibrahim Alsulaiti, président de la Fondation du village culturel de Katara (Qatar), Falih Al Nasr, organisateur du festival international du cheval arabe de Katara (Qatar), Issa Bin Mohamed Al Mohannadi, président du Club des courses et équitation (Fédération Équestre Qatarie) et le général Salim Al Barak, Directeur de cabinet du Prince Abdelaziz Ben Ahmed Ben Abdelaziz, président de l'organisation arabe du cheval arabe.

Cette édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient du 17 au 22 octobre courant, est l'occasion de mettre en avant la contribution de la filière équine et des nombreuses activités qui y sont liées au développement durable. Le salon constitue aussi une opportunité pour mettre en relief l'importance de la tradition équine dans le patrimoine culturel marocain.

Le programme de cette 14ème édition comprend des activités ludiques, culturelles, artistiques, sportives et récréatives, ainsi que plusieurs compétitions, dont le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI de Tbourida qui verra la participation des meilleures Sorbas dans le Royaume, et le Concours International de Saut d'Obstacles qui représente l'ultime étape du Morocco Royal Tour.

Le Salon propose également une série de conférences et de rencontres scientifiques sur le cheval qui seront animées par des experts de renommée ainsi que des activités et des ateliers pédagogiques autour du cheval destinés au jeune public. Des spectacles et des représentations équestres qui seront donnés par de prestigieuses troupes nationales et internationales sont également au menu.