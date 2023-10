Afrique: Déclaration du porte-parole du Secrétaire général des Nations unies sur le Mali

Maintien du maintien de la paix. Notre mission de maintien de la paix au Mali - la MINUSMA - a annoncé qu'elle commençait aujourd'hui à retirer ses troupes des camps situés dans la région de Kidal, en commençant par Tessalit et Aguelhok.

Ce retrait sera suivi par celui du camp de Kidal. La mission fait tout ce qui est en son pouvoir pour conclure ce processus dès que possible, malgré la détérioration rapide de la situation sécuritaire et les risques accrus qui pèsent sur la vie de centaines de casques bleus. L'environnement devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, le personnel de la mission a été contraint de se réfugier dans des bunkers à la suite d'un échange de tirs à Tessalit.

Toutes les parties, y compris le gouvernement et les mouvements armés signataires, ont l'obligation de faciliter le retrait sûr, sécurisé et sans entrave du personnel et de l'équipement de la mission.

Comme vous l'avez constaté au cours du week-end, nous avons publié une note indiquant que les tensions accrues dans le nord du Mali augmentent la probabilité que la Mission soit contrainte de partir sans pouvoir rapatrier le matériel appartenant aux pays contributeurs de troupes et à l'ONU.

Dans ce contexte, la Mission a intensifié ses contacts avec les autorités maliennes pour leur faire part de ses préoccupations et souligner leurs responsabilités en tant que pays hôte s'agissant de la sûreté et de la sécurité des casques bleus.

Le Secrétariat de l'ONU mène également des consultations intensives.