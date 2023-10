Ile Maurice: Les entreprises plébiscitées en 2023

La cérémonie du Palmarès «Best Workplaces Mauritius 2023», du label Great Place to Work® (GPTW), a eu lieu le mardi 10 octobre à Ébène.

En présence des entreprises labélisées GPTW, ainsi que de nombreux dirigeants et employés du secteur public et privé, la soirée a mis à l'honneur les meilleures entreprises où il fait bon travailler en 2023. Patrick Dumoulin, président de GPTW France, et fondateur et président de GPTW Mauritius, a expliqué : «Cette année, nous avons eu 62 entreprises candidates au label, dont 46 ont été certifiées entre juin 2022 et mai 2023. Notre objectif est de contribuer à faire de l'île Maurice un pays de référence où il fait bon travailler, et nous sommes sur la bonne voie.»

Dans la catégorie des entreprises de plus de 250 salariés, les gagnants sont : Attitude Hotels, SD Worx Mauritius, Aquarelle Mauritius, EcoVadis et Laguna Mauritius. Jean Michel Pitot, Chief Executive Officer du groupe Attitude, classé no 1 dans cette catégorie, a remercié tous les employés pour leur confiance et leur fidélité.

«Nous sommes ravis de cette reconnaissance de nos employés, qui travaillent dans une industrie touristique fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Nos employés, que nous appelons 'family members', sont au coeur de nos priorités depuis la création d'Attitude, et nous les plaçons au-dessus de nos clients», a-t-il déclaré.

%

Dans la catégorie des entreprises regroupant entre 51 et 249 salariés, le top 5 est le suivant : Ensport/Décathlon, ENL Property, ENL Corporate Services, DHL Express et Cementis Mauritius. Theo Rebeyrotte, Managing Director de Decathlon, a partagé : «Nous mettons l'accent sur le recrutement de jeunes talents qui partagent les valeurs du groupe ENL et de Décathlon, en plus de leur personnalité. Ils nous entraînent dans une aventure où ils construisent eux-mêmes leur great place to work avec leur travail, leurs décisions et leur énergie communicative.»

Quant à la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés, les cinq premières sont : Opus Fund Services, Porsche Center Mauritius, British American Tobacco, Médecin à Domicile et Skoda Mauritius. Dans cette catégorie, les dix entreprises primées ont obtenu les meilleurs scores parmi les 19 entreprises labélisées GPTW Mauritius.

Le message du ministre du Travail, Soodesh Callichurn, lu en son absence, souligne : «Dans un marché du travail très compétitif aujourd'hui, les demandeurs d'emploi choisissent de plus en plus la culture du lieu de travail plutôt que le salaire ou d'autres avantages.»

Indicateurs du palmarès

Jennifer Barbaray, Country Manager de GPTW Maurice, a partagé quelques indicateurs saillants des résultats analysés dans leur ensemble, qui définissent les tendances du marché local.

Par rapport à l'année dernière, l'indice de perception globale des entreprises a augmenté de +2 points.

Les employés font davantage confiance à leur employeur en 2023, avec une augmentation de +4 points sur l'indice de confiance.

Les employés ont également noté que l'équité prend de plus en plus d'importance au sein des entreprises qui encouragent l'inclusion et la diversité, avec une augmentation de +6 points sur l'indice d'équité.

Les employeurs veillent à ce que l'ambiance au travail soit conviviale et amicale, avec une augmentation de +5 points sur l'indice de convivialité.

Enfin, les employés trouvent leur employeur plus crédible, avec une augmentation de +4 points sur l'indice de la crédibilité.

Ces indices en hausse sont plus marqués au sein des petites et moyennes entreprises, et la génération des 35 ans a une perspective plus positive de sa relation avec le travail que les employés plus jeunes.