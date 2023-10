Madagascar: Technologies - Vers la transformation numérique de l'enseignement

Une convention de partenariat d'une durée de trois ans a été signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et la société Sparkso. Il s'agit de révolutionner progressivement l'enseignement en le numérisant tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des informations dans le cadre de ce nouveau système.

Dans cette perspective, la sécurisation du cursus universitaire des étudiants et des documents y afférents (diplômes, attestations, relevés de notes, états des présences, frais de scolarité...) sera assurée grâce à une technologie éprouvée et inviolable, donnant lieu à une traçabilité immuable de l'ensemble des processus. Le système d'information sera entièrement digitalisé, permettant aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif d'accéder à une plateforme via un simple QR code.

Ils pourront ainsi se connecter à leurs espaces personnels respectifs pour consulter des informations détaillées telles que leur identité numérique, leur statut administratif, leurs activités courantes et, de façon générale, tout ce qui se rapporte à leur parcours universitaire. Cette numérisation de l'enseignement consacrera un accès simplifié aux cours et aux contenus éducatifs en ligne. Elle contribuera également à fluidifier les échanges entre étudiants et enseignants grâce à un système de chat intégré.