Madagascar: Électricité de la Jirama - Incidents multiples suite aux coups de tonnerre du week-end dernier

La Jirama a évoqué des perturbations de l'approvisionnement en électricité de la ville d'Antananarivo et ses environs. Elle explicite plusieurs typologies de causalité.

Au niveau de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, les deux groupes G2 et G3 se sont soudainement arrêtés. Un coup dur pour la Jirama, sachant que cette centrale assure une très grande partie de la production d'électricité pour le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo). Hier, la centrale a fonctionné avec deux groupes uniquement, sur les quatre installés. Depuis l'incident, les techniciens de la Jirama se sont engagés dans une course contre la montre, pour réparer la panne dans les plus brefs délais.

Selon les informations, l'approvisionnement en électricité revient petit à petit dans les différents quartiers de la capitale. Outre ce problème au niveau de la production, les coups de tonnerre du week-end dernier ont également engendré de nombreux incidents. C'est le cas des explosions de transformateurs, causant des coupures générales à Miankotsorano et à Masindray Avaradrano. A Morondava Antehiroka, un disjoncteur a également grillé. Dans d'autres zones, les problèmes sont multiples et concernent en même temps les disjoncteurs et les transformateurs. C'est le cas pour Antanandrano, Ambodifasina et la ligne depuis Mamory Ivato jusqu'à Anjanamasina, en passant par Andranotapahina, Ambohidratrimo et Alakamisy.

Eau potable

Selon les explications de la Jirama, les coupures d'électricité peuvent également causer des perturbations au niveau de l'approvisionnement en eau potable, car les pompes fonctionnent à l'électricité. De plus, des pannes se sont également produites au niveau de la station de pompage à Amoronakoana et celle de Mandroseza I. D'autres équipes de techniciens se concentrent également sur la réparation de ces machines, selon la communication de la Jirama.

La panne à Amoronakoana a engendré des coupures à Ambohimangakely, Ambohimahitsy, Ambatomaro, Ankandrina, Soamanandrariny, Ampanotokana et ses environs. Par contre, la panne de la station de pompage à Mandroseza I a causé des interruptions d'approvisionnement en eau à Ankadifotsy, Soavinandriana, Soavimbahoaka, Anjanahary, Manjakaray, Analamahitsy, Ivandry, Alarobia, Ambatobe, Ambohitrarahaba, ainsi qu'à Ilafy et ses environs. D'après la Jirama, ces difficultés devraient être rapidement résolues, pourvu que d'autres incidents ne surviennent pas, en cette période de pluie.