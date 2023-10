Madagascar: Région Atsimo Andrefana - Cartes professionnelles et kits de sécurité attribués aux petits pêcheurs

Les petits pêcheurs ont demandé et reçu. Avec leur volonté d'améliorer leurs activités et de devenir plus professionnels, les pêcheurs, regroupés dans l'association Norondriake à Mahavatse I Toliara, ont émis une demande de kits de sécurité en mer auprès de la Direction Régionale de la Pêche et de l'Economie Bleue (DRPEB) Atsimo Andrefana.

Le 13 octobre dernier, 50 kits ont été attribués à cette association. D'après le ministère de tutelle, chaque kit comprend un gilet de sauvetage, un miroir, un poste radio, une torche, une housse étanche pour téléphone portable, une montre, un sac de sable et une bouée. « Ces kits ne peuvent pas, et ne doivent jamais être revendus, car ils sont destinés à développer vos activités et à améliorer votre sécurité en mer », ont martelé les représentants de la DRPEB, lors de la remise officielle de ces kits.

En outre, ces petits pêcheurs ont également reçu des cartes professionnelles. LA DRPEB a invité les pêcheurs qui ne disposent pas encore de ces cartes à formuler une demande, pour qu'ils puissent entreprendre sereinement et bénéficier des appuis de ce genre. En outre, ils ont été sensibilisés sur les dangers que représentent certaines espèces de poisson en saison chaude, pouvant causer des intoxications par consommation d'animaux marins (ICAM).