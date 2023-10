Madagascar: Pétanque / « Grand Open Telma » - Le trio Miavosoa-Tiana-Ntsoa, sacré

Le boulodrome Para Ivato a été le théâtre de l'effervescence ce week-end, lors du tournoi «Grand Open Telma », organisé par la Fédération Malgache Sport Boule en collaboration avec Telma. Le tournoi revêtait une importance particulière, car il servait de préparation pour les championnats du monde des jeunes et des dames qui se tiendront à Bangkok, en Thaïlande, au mois de novembre.

Les six jeunes joueurs présélectionnés dont Andy, Ntsoa et Tiana kely, Clarito, Fenosoa et Miavosoa se mettront à l'épreuve avant de représenter Madagascar sur la scène internationale de la boule sportive. Parmi les moments marquants de la compétition, les jeunes boulistes qui formeront l'équipe nationale, composée de Miavosoa, Tiana et Ntsoa a remporté la victoire en battant l'équipe Andry, Kevin et Fano avec un score serré de 13 à 12.

« Madagascar a déjà été couronnée championne du monde chez les jeunes à deux reprises, en 2003 et en 2015. Nous relevons le défi de remettre le titre à Madagascar à cette édition. Six jeunes sont en plein regroupement pour la détection des quatre joueurs qui pourraient former l'équipe nationale », a fait savoir Andrianirina Adrien, coach des jeunes. En outre, les équipes nationales féminines ont été éliminées en demi-finale. Dans la catégorie Seniors Hommes, l'équipe de Luc, Nanou et Solohery a remporté le titre tandis que chez les Seniors Dames, ce sont Tahiry-Natha-Matata. Dans la catégorie Vétérans, la triplette Danz, Hery et César a été sacrée.