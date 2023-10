Madagascar: Centenaire de l'ACSA - Nosy Andrianasolo et Maminiaina Ranoasintseheno, sacrées championnes du siècle

L'Amicale Culturelle et Sportive Ambohidahy (ACSA), une association solidement enracinée dans le tissu culturel et sportif de la capitale, célèbre fièrement son centenaire.

Au coeur des célébrations mémorables pour le centenaire de l'ACSA, deux événements majeurs dont le « Tournoi du Siècle » et une soirée dansante sont à l'ordre du jour. Le « Tournoi du Siècle », un tournoi de tennis en double, ouvert à tous les joueurs et joueuses qui ne font pas partie de la 1ère Série Nationale, s'est déroulé ce week-end sur la terre battue de l'ACSA. La doublette, composée de Nosy Andrianasolo et Maminiaina Ranoasintseheno, a été sacrée championne du siècle dans la catégorie dames, en battant le duo Fitia Rakotondramboa et Minouche Rakotomalala.

Chez les hommes, Rolando Jaositera et Tahiry Rahajasolo ont remporté la mise après un match décisif contre Mamy Thierry Randrianjafy et Gilles Rakotobe. En récompense de leur victoire, les équipes championnes chez les hommes et les dames ont reçu une somme de 500 000 ariary de la part de BNI, partenaire de l'événement. De plus, Minouche Rakotomalala a eu la chance de remporter le gros lot, une bicyclette offerte par CT Motors, lors d'un tirage effectué après le Tournoi du Siècle.

Soirée dansante

En plus du tournoi, une soirée dansante est prévue pour le 20 octobre, au cours de laquelle les trophées seront remis aux vainqueurs du « Tournoi du Siècle. » Ces événements visent à rassembler chaleureusement les générations qui ont partagé ou continuent de partager des expériences avec l'ACSA, dans un esprit de célébration, d'héritage, et de continuité. Le centenaire de l'ACSA n'est pas seulement une célébration, c'est un héritage d'un siècle à transmettre et à perpétuer. L'association sollicite le soutien de tous ceux qui partagent son histoire et ses valeurs pour faire de cette célébration un moment inoubliable.