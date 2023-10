Sénégal: BRVM - Poursuite de la tendance haussière des trois indices phares de la Bourse.

La tendance haussière des trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le jeudi 12 octobre 2023, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 16 octobre 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,22% à 211,13 points contre 210,66 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une hausse de 0,24% à 106,11 points contre 105,86 points précédemment.

La plus faible progression est le fait de l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 0,07% à 102,24 points contre 102,17 points la veille.

Au niveau des autres activités du marché, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 17,667 milliards, passant de 7837,054 milliards de FCFA la veille à 7854,721 milliards de FCFA ce lundi 16 octobre 2023.

Celle du marché obligataire est en revanche en baisse de 7,106 milliards, à 10189,981 milliards de FCFA contre 10 197,087 milliards de FCFA le 13 octobre 2023.

La valeur totale des transactions est en baisse se situant à 584,944 millions contre 587,609 millions la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 105 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 815 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,79% à 1 180 FCFA), BOA Mali (plus 6,03% à 1 495 FCFA) et BOA Sénégal (plus 5,78% à 3 295 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 5 000 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 6 895 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 2 750 FCFA), BOA Niger (moins 1,60% à 4 600 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,34% à 735 FCFA).